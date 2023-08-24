台南女組頭遭擄被迫簽3千萬本票 14嫌分處4年6月至4月

台南林姓女組頭前年3月間由司機載往福安宮參拜後，下山途中在175線公路上遭尾隨的兩輛轎車夾擊，林女強遭擄走，要求她簽下3千萬本票且承諾付款後5天獲釋，陳姓男子等14人被依擄人勒贖等罪嫌起訴，台南地院下午宣判，認陳等人犯擄人勒贖等罪嫌，分處4年6月至4月不等徒刑。

判決指出，陳與不詳主謀者為擄林女取贖，由陳自前年1月下旬起，陸續分別邀集邵等人共同謀議，成員間並成立群組互相聯繫。同年3月12日傍晚6時，林女與其司機車輛行至白河關嶺里175線公路時，陳等人隨即以轎車包夾及自後衝撞林女車輛，並分持預藏凶器敲砸車輛，及攻擊司機，共同將林女強押至車內後，其中一部分人駕駛轎車搭載林女離開，北下前往嘉義民雄；而陳等人則南下逃往台南新化棄車。

隔天凌晨3時許，陳與搭載林女的同夥在民雄第6公墓內會合後，改押林女至另車後座，北上前往苗栗山區，與自北部地區到場接應的陳等人會合後，交由陳等人載往他處囚禁看管。

陳駕車北上駛至新北市永安橋下停車場內停放後，再輾轉將林女另載往花蓮吉安囚禁。張於3月15日間前往某民宿，等待接收林女。而林女在民宿遭囚禁看管期間，陸續遭看管者恫嚇要求簽發本票，林女心生畏懼不敢抗拒，依指示簽立面額本票1紙並承諾付款後，主謀者才同意釋放林女。

3月18日6時許，林女再遭押上車搭載前往新竹新埔山區，並交接與劉等人駕車前往高鐵台中站，並交付內載Facetime帳號1組的紙條給她，要求獲釋後須以聯繫後續付款事宜後，才釋放林女離去。

然而，林女獲釋後，因遲未聯繫給付贖款，主謀者指示胡於9月23日9時許，前往林女母親居處車庫，進入後大聲吆喝，並持槍朝當時停放在車庫內的轎車車尾、後車窗擊發1發、3發子彈，再持安全帽擊破車窗，還即將攜帶手榴彈1顆擲入車內引爆後逃離現場，同日下午2時20分許，攜帶手槍前往台南市刑大自首。

台南地院審酌陳等14人參與程度、涉及犯行、犯後供述態度、有無與被害人和解、對於社會治安妨害程度，認陳等人分涉擄人勒贖、非法持有殺傷力改造槍枝、在公共場合聚集攜帶凶器強暴脅迫及非公務相關機關非法利用個資等罪，分處4年6月至4月不等徒刑。