重寧海鮮號「掛羊頭賣豬肉」 新北檢搜索聲押女攤商

大台北果菜市場攤商重寧海鮮號涉「掛羊頭賣豬肉」，新北檢方會同警方及衛生局官員共同搜查，昨逮陳姓男子及楊姓兄妹3人到案，今再度搜索涉案人住處及倉庫，查扣手機、電腦、帳冊、進貨及出貨單、客戶資料表等相關資料，今向法院聲押禁見楊女，楊男及股東陳男分別以20萬元及10萬元交保侯傳。

大台北果菜市場「重寧海產號」涉嫌販賣假羊肉消息傳出後，新北地檢署立即分案交由打擊民生犯罪專組檢察官彭馨儀、洪郁萱聯手偵辦，昨天指揮新北市刑警大隊、蘆洲分局、花蓮縣警察局刑警大隊、花蓮分局，會同新北市衛生局、花蓮縣衛生局、桃園市衛生局人員，昨日下午先搜索位於新北市五股區的南台企業社廠區、股東陳姓男子位於板橋區、蘆洲區重寧海產號倉庫及楊姓兄妹住處、花蓮縣花蓮市的上游公司等5個地點。今天上午再度搜索位於新北市三重區上游公司，查獲手機、電腦、帳冊、進貨及出貨單、客戶資料表等資料。