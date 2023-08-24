重寧海鮮號「掛羊頭賣豬肉」 新北檢搜索聲押女攤商
大台北果菜市場攤商重寧海鮮號涉「掛羊頭賣豬肉」，新北檢方會同警方及衛生局官員共同搜查，昨逮陳姓男子及楊姓兄妹3人到案，今再度搜索涉案人住處及倉庫，查扣手機、電腦、帳冊、進貨及出貨單、客戶資料表等相關資料，今向法院聲押禁見楊女，楊男及股東陳男分別以20萬元及10萬元交保侯傳。
大台北果菜市場「重寧海產號」涉嫌販賣假羊肉消息傳出後，新北地檢署立即分案交由打擊民生犯罪專組檢察官彭馨儀、洪郁萱聯手偵辦，昨天指揮新北市刑警大隊、蘆洲分局、花蓮縣警察局刑警大隊、花蓮分局，會同新北市衛生局、花蓮縣衛生局、桃園市衛生局人員，昨日下午先搜索位於新北市五股區的南台企業社廠區、股東陳姓男子位於板橋區、蘆洲區重寧海產號倉庫及楊姓兄妹住處、花蓮縣花蓮市的上游公司等5個地點。今天上午再度搜索位於新北市三重區上游公司，查獲手機、電腦、帳冊、進貨及出貨單、客戶資料表等資料。
檢警追查出楊姓兄妹在新北市蘆洲區復興路的大台北果菜市場共同經營「重寧海產號」販售肉品、海鮮；陳姓男子為南台國際企業社股東，是處理販售肉品給楊姓兄妹的業務，自2020年間起，陳田依楊姓兄妹要求及訂購，涉販賣混合豬肉的羊肉或完全不含羊肉的猪肉片給楊姓兄妹，楊姓兄妹再以羊肉名義對外販售給不知情消費者。
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