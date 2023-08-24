2寶媽腹痛飯店突臨盆 台南消防救護員助接生

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聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

今天上午10點多1名懷著第3胎的孕婦在台南北區某飯店內因突然腹痛報案，消防局公園分隊救護人員趕抵現場，接觸到孕婦時，發現胎兒已經產出，所幸母子均安送往成大醫院，2救護人員首次遇到現場急產接生案件，一起開心迎接新生命的到來。

公園分隊許立穎、謝鐘信2名救護技術員趕抵現場，接觸到孕婦時，發現胎兒已經產出，並用毛巾保暖置放在房間床上，而產婦意識清醒，生命徵象穩定，經評估新生兒的呼吸穩定，肌張力及膚色皆正常，還發出宏亮哭聲。

隨後，2名救護人員將母子均送往成大醫院，完成任務後，表示首次遇到現場急產接生案件，經驗值大增。

第6大隊大隊長邱淵明說，孕婦急產的案例其實不多，救護人員必須隨機應變，並透過平時訓練持續練習，不僅對各項救護情境駕輕就熟，也能發揮最大戰力，讓產婦安心，一起開心迎接新生命的到來。

今天上午1名懷著第3胎的孕婦在飯店內因突然腹痛報案，消防局公園分隊救護人員趕抵現場，接觸到孕婦時，發現胎兒已經產出。圖／讀者提供
今天上午1名懷著第3胎的孕婦在飯店內因突然腹痛報案，消防局公園分隊救護人員趕抵現場，接觸到孕婦時，發現胎兒已經產出。圖／讀者提供
救護人員將母子均送往成大醫院，完成任務後，表示首次遇到現場急產接生案件。圖／讀者提供
救護人員將母子均送往成大醫院，完成任務後，表示首次遇到現場急產接生案件。圖／讀者提供

孕婦 成大醫院

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