新北19歲男欠數萬債務遭打死 警逮3嫌送辦
新北市淡水區水源街今天凌晨發生命案。警方調查，19歲陳姓死者因積欠陳姓友人新台幣數萬元，遭陳嫌等3人以球棒等工具毆打致死。警方逮捕陳嫌等3人，正釐清是否有其他共犯。
警方今天凌晨2時許接獲淡水馬偕醫院報案，指有名男子身上多處瘀傷及創傷，死因不單純。
警方初步調查發現，19歲死者因積欠陳男數萬元，雙方約在蘆洲區見面談判，不料陳男另找來20歲林男與21歲張男，將死者帶到淡水區水源街租屋處，以球棒等工具毆打。
3名犯嫌見死者奄奄一息，隨即通報119送醫，結果醫院搶救無效，宣告死亡。
據了解，死者與陳姓主嫌熟識，死者與3嫌都待業中。淡水警分局表示，將積極偵辦，釐清是否有其他共犯，全案朝殺人罪偵辦。
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