不爽被超車！汐止5屁孩囂張攔車毆人 1小時內全被逮
新北市19歲莊姓及20歲陳姓男子，昨天晚間騎車行經汐止區五堵火車站前，因超車險些與林男等5人騎乘的4輛機車發生擦撞，雙方因而發生行車糾紛，林男等人怒而將莊男、陳男攔下後圍毆，導致2人全身多處擦傷。汐止警循線追緝，不到1小時就將林男等5人逮捕，詢後依妨害秩序、恐嚇、傷害等罪函送法辦。
據了解，21歲林男、22歲朱男、21歲邱男、22歲陳男及26歲何女，昨天晚間相約要去烤肉，5人分別騎乘4輛機車，行經汐止區鄉長路一段五堵火車站前時，莊男、陳男分騎2輛機車要到汐止找朋友，超車時險些撞上林男等5人的機車，因而引發行車糾紛。林男等人一怒之下追上前將2人攔下，並分持安全帽及防狼噴霧劑圍毆莊男及陳男，導致2人全身多處擦挫傷，林男等人犯案後隨即騎車離去。
汐止警方獲報有人打架立即趕抵，此時現場僅剩被打的莊、陳2人，警方立即調閱監視器以車追人，迅速掌握林男等人逃逸路線，1小時內即在汐止區長江街一帶將林男等5人緝捕到案，詢後依妨害秩序、恐嚇、傷害等罪嫌函送士林地檢署偵辦。
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