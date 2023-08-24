台北客運又出事 疑司機恍神自撞分隔島 4乘客受傷送醫
一輛台北客運公車今天下午行經新北市新店區十四張路與溪園路口，似疑司機恍神自撞分隔島，導致車上4名乘客受傷送醫。據了解，司機賴姓男子酒測值為零，疑似恍神肇事，確實事發原因現由警方調查釐清中。
新北市消防局今天下午1時46獲報，新店區十四張路與溪園路口發生公車車禍，車上有人受傷，消防及救護人員迅速趕抵現場，發現公車撞上路中紐澤西分隔島，導致車上4名乘客陳女（67歲）、王女（73歲）、郭女（53歲）、顏女（38歲）因事出突然，受到擦撞傷，所幸皆為輕傷，經送新店慈濟醫院救治後已無大礙。
警方到場見現場路面有從公車流出的大片油漬，連繫新店區公所清潔隊員到場清理，台北客運公司獲報已派遣吊車到場移置肇事車輛，現場未影響交通。
由於台北客公運公車上周才在中和區因左轉不慎撞死一名過馬路的82歲行人，事隔不到一周，又發生公車司機賴姓男子（62歲）疑似一時失控不慎自撞分隔島，肇事司機賴男酒測值為零，疑似恍神肇事，確實事發原因現由警方調查釐清中。
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