快訊

面露驚訝神情 到底和蔡總統說了什麼？侯友宜吐答案

台北客運又出事 疑司機恍神自撞分隔島 4乘客受傷送醫

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

一輛台北客運公車今天下午行經新北市新店區十四張路與溪園路口，似疑司機恍神自撞分隔島，導致車上4名乘客受傷送醫。據了解，司機賴姓男子酒測值為零，疑似恍神肇事，確實事發原因現由警方調查釐清中。

新北市消防局今天下午1時46獲報，新店區十四張路與溪園路口發生公車車禍，車上有人受傷，消防及救護人員迅速趕抵現場，發現公車撞上路中紐澤西分隔島，導致車上4名乘客陳女（67歲）、王女（73歲）、郭女（53歲）、顏女（38歲）因事出突然，受到擦撞傷，所幸皆為輕傷，經送新店慈濟醫院救治後已無大礙。

警方到場見現場路面有從公車流出的大片油漬，連繫新店區公所清潔隊員到場清理，台北客運公司獲報已派遣吊車到場移置肇事車輛，現場未影響交通。

由於台北客公運公車上周才在中和區因左轉不慎撞死一名過馬路的82歲行人，事隔不到一周，又發生公車司機賴姓男子（62歲）疑似一時失控不慎自撞分隔島，肇事司機賴男酒測值為零，疑似恍神肇事，確實事發原因現由警方調查釐清中。

一輛台北客運公車今天下午行經新北市新店區十四張路與溪園路口，似疑司機恍神自撞分隔島，導致車上4名乘客受傷送醫。記者王長鼎／翻攝
一輛台北客運公車今天下午行經新北市新店區十四張路與溪園路口，似疑司機恍神自撞分隔島，導致車上4名乘客受傷送醫。記者王長鼎／翻攝
一輛台北客運公車今天下午行經新北市新店區十四張路與溪園路口，似疑司機恍神自撞分隔島，導致車上4名乘客受傷送醫。記者王長鼎／翻攝
一輛台北客運公車今天下午行經新北市新店區十四張路與溪園路口，似疑司機恍神自撞分隔島，導致車上4名乘客受傷送醫。記者王長鼎／翻攝
一輛台北客運公車今天下午行經新北市新店區十四張路與溪園路口，似疑司機恍神自撞分隔島，導致車上4名乘客受傷送醫。記者王長鼎／翻攝
一輛台北客運公車今天下午行經新北市新店區十四張路與溪園路口，似疑司機恍神自撞分隔島，導致車上4名乘客受傷送醫。記者王長鼎／翻攝
一輛台北客運公車今天下午行經新北市新店區十四張路與溪園路口，似疑司機恍神自撞分隔島，導致車上4名乘客受傷送醫。記者王長鼎／翻攝
一輛台北客運公車今天下午行經新北市新店區十四張路與溪園路口，似疑司機恍神自撞分隔島，導致車上4名乘客受傷送醫。記者王長鼎／翻攝

自撞 客運

延伸閱讀

不在乎！3月前才釀死亡車禍 北市警熱點上1小時查獲4酒駕

桃園小貨車欲迴轉撞翻轎車 一度占用車道

影／驚悚畫面曝！五股7旬翁過斑馬線 BMW酒駕高速撞飛命危

新店傳嚴重車禍…BMW駕駛疑癲癇發作逆向撞4機車 1騎士遭撞飛命危

相關新聞

影／機車禮讓行人被按喇叭 外送員與小黃爆爭執被撞提告

新北市三重區前天有1名美食外送員停車禮讓行人過馬路，聽見後方計程車按了1聲喇叭，隨即回頭開嗆，計程車飆完髒話就要離開，外...

台北客運又出事 疑司機恍神自撞分隔島 4乘客受傷送醫

一輛台北客運公車今天下午行經新北市新店區十四張路與溪園路口，似疑司機恍神自撞分隔島，導致車上4名乘客受傷送醫。據了解，司...

高雄阿嬤屬牛卻報屬蛇瞎扯五官全整形　警查事出有因

74歲潘姓老婦前天凌晨在高雄三民區一家超商見警方簽巡時，刻意轉身閃躲趨前盤查，潘報上名字，警方以小電腦查詢，發現潘的長相...

退役將軍布袋老家遭宵小光顧拆木門 警方：全力追竊賊

嘉義縣布袋鎮今天傳出退役蔡姓陸軍少將老家的二層古典閩南式樓房遭宵小入侵，家屬今返老家祭祖，見木大門及後門被拆，古老木桌椅...

睡過頭錯過末班車！熱褲少女半夜警局求救…警護送到家

桃園市觀音區一名14歲陳姓少女，昨上午到台北探親，晚間搭車回家卻不小心睡過頭，導致她錯過回家的最後一班公車，不巧家中剛好...

投資網站詐騙要求面交300萬 來台2年越籍移工改行當車手

桃園63歲錢姓婦人今年7月在臉書上看到投資網站廣告，陸續被騙走159萬元，過程中曾向對方要求要出金，詐團卻說只能選擇部分...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦