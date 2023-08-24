高雄阿嬤屬牛卻報屬蛇瞎扯五官全整形 警查事出有因
74歲潘姓老婦前天凌晨在高雄三民區一家超商見警方簽巡時，刻意轉身閃躲趨前盤查，潘報上名字，警方以小電腦查詢，發現潘的長相和照片中人的五官都不同，警追問，潘婦還稱五官都整過，最後才報真名，結果查出潘是詐欺和銀行法通緝犯，生肖屬牛卻報屬蛇少了4歲，還逃了7年之久。
三民一警分局長明所員警前天凌晨執行巡邏勤務，巡簽至三民區六合路一家超商時，發現潘姓老婦人（74歲）見到警方神情慌張轉身躲進超商，潘婦刻意躲警的行為引起警方注意。
警方跟隨潘婦進超商盤查，潘先謊報陳姓友人身分，但照片明顯和潘本人不一樣，警方問「這是你嗎？」潘回「那是我，我頭髮剛燙，有電過，我也有整容過，眼睛和鼻子都整過」，警方認為照片中人根本不像潘婦，喝斥潘「你胡亂報」。
當時現場的巡佐李佳衛擔任警職逾30年也非省油的燈，改問潘生肖，潘聲稱屬龍，警方查了一下潘謊報的假名生肖是屬蛇，最後乾脆將她帶回查詢，結果查出潘是屬牛，且是詐欺和銀行法的詐欺犯，已逃亡7年，其中詐欺案明年3月通緝時效即將消滅，警詢後將潘解送歸案。
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