快訊

面露驚訝神情 到底和蔡總統說了什麼？侯友宜吐答案

高雄阿嬤屬牛卻報屬蛇瞎扯五官全整形　警查事出有因

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

74歲潘姓老婦前天凌晨在高雄三民區一家超商見警方簽巡時，刻意轉身閃躲趨前盤查，潘報上名字，警方以小電腦查詢，發現潘的長相和照片中人的五官都不同，警追問，潘婦還稱五官都整過，最後才報真名，結果查出潘是詐欺和銀行法通緝犯，生肖屬牛卻報屬蛇少了4歲，還逃了7年之久。

三民一警分局長明所員警前天凌晨執行巡邏勤務，巡簽至三民區六合路一家超商時，發現潘姓老婦人（74歲）見到警方神情慌張轉身躲進超商，潘婦刻意躲警的行為引起警方注意。

警方跟隨潘婦進超商盤查，潘先謊報陳姓友人身分，但照片明顯和潘本人不一樣，警方問「這是你嗎？」潘回「那是我，我頭髮剛燙，有電過，我也有整容過，眼睛和鼻子都整過」，警方認為照片中人根本不像潘婦，喝斥潘「你胡亂報」。

當時現場的巡佐李佳衛擔任警職逾30年也非省油的燈，改問潘生肖，潘聲稱屬龍，警方查了一下潘謊報的假名生肖是屬蛇，最後乾脆將她帶回查詢，結果查出潘是屬牛，且是詐欺和銀行法的詐欺犯，已逃亡7年，其中詐欺案明年3月通緝時效即將消滅，警詢後將潘解送歸案。

高雄74歲潘姓老婦人因詐欺和銀行法被通緝，被警方盤查報假名。記者石秀華／翻攝
高雄74歲潘姓老婦人因詐欺和銀行法被通緝，被警方盤查報假名。記者石秀華／翻攝
高雄74歲潘姓老婦人因詐欺和銀行法被通緝，被警方盤查報假名，屬牛卻報屬蛇，還瞎扯五官全整形，被警揭後逮捕。記者石秀華／翻攝
高雄74歲潘姓老婦人因詐欺和銀行法被通緝，被警方盤查報假名，屬牛卻報屬蛇，還瞎扯五官全整形，被警揭後逮捕。記者石秀華／翻攝

延伸閱讀

「一字一世界」體驗韻調之美 台語版9月高雄開演

台積電等大廠進駐 高雄新建藍田國小、高科實中

有餓勢力的快往高雄衝 一圖教你搭大眾運輸吃遍27家米其林

威力彩飆3.4億！命理師曝「4星座、4生肖財運極旺」：快手刀試手氣

相關新聞

台北客運又出事 疑司機恍神自撞分隔島 4乘客受傷送醫

一輛台北客運公車今天下午行經新北市新店區十四張路與溪園路口，似疑司機恍神自撞分隔島，導致車上4名乘客受傷送醫。據了解，司...

高雄阿嬤屬牛卻報屬蛇瞎扯五官全整形　警查事出有因

74歲潘姓老婦前天凌晨在高雄三民區一家超商見警方簽巡時，刻意轉身閃躲趨前盤查，潘報上名字，警方以小電腦查詢，發現潘的長相...

退役將軍布袋老家遭宵小光顧拆木門 警方：全力追竊賊

嘉義縣布袋鎮今天傳出退役蔡姓陸軍少將老家的二層古典閩南式樓房遭宵小入侵，家屬今返老家祭祖，見木大門及後門被拆，古老木桌椅...

睡過頭錯過末班車！熱褲少女半夜警局求救…警護送到家

桃園市觀音區一名14歲陳姓少女，昨上午到台北探親，晚間搭車回家卻不小心睡過頭，導致她錯過回家的最後一班公車，不巧家中剛好...

投資網站詐騙要求面交300萬 來台2年越籍移工改行當車手

桃園63歲錢姓婦人今年7月在臉書上看到投資網站廣告，陸續被騙走159萬元，過程中曾向對方要求要出金，詐團卻說只能選擇部分...

蘇澳龍德造船廠工安事故 3越南移工送醫意識均清醒

宜蘭蘇澳鎮龍德造船六廠昨夜驚傳工安事故，越南籍移工進行船艙噴漆作業時，疑因抽風機故障，造成氣體燃燒，3人肢體燙傷；消防局...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦