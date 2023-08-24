退役將軍布袋老家遭宵小光顧拆木門 警方：全力追竊賊

嘉義縣布袋鎮今天傳出退役蔡姓陸軍少將老家的二層古典閩南式樓房遭宵小入侵，家屬今返老家祭祖，見木大門及後門被拆，古老木桌椅遭竊，連冷氣機及熱水器也被搬走，屋內一片狼藉發文述說；布袋警分局表示，全力偵辦追竊賊。

「我的老家被歹徒入侵，搜刮一空。」蔡姓家屬表示，二個月前，隔壁鄰居布袋鎮前鎮長蔡寬老家遭入侵搜刮殆盡，今天換他們老家遭宵小入侵，木製門及桌椅、古董、歷史文物，就連新裝設的冷氣機、熱水器，全被搜刮走。

遭竊的是退役陸軍蔡姓將軍的布袋老家，家屬指出，是祖父在民國34年興建的2層古典閩南式樓房，當年站在2樓的陽台上，可看到海、嘉應廟及布袋港燈塔，目前老家無人居住，但逢年過節，大家仍會回老家團聚祭祖。

九龍里長蔡明宏表示，附近鄰居指出前天看到其木製後門還有關上，而家屬6月時有回老家祭祖，已3個月沒回來，推測可能是近期遭竊，確切時間仍待警方進一步調查。