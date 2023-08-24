睡過頭錯過末班車！熱褲少女半夜警局求救…警護送到家
桃園市觀音區一名14歲陳姓少女，昨上午到台北探親，晚間搭車回家卻不小心睡過頭，導致她錯過回家的最後一班公車，不巧家中剛好沒有人可以來接她，少女不知所措只好到附近的派出所求助，警方得知後協助護送陳女回家，讓她平安與家人團聚。
大園分局指出，陳姓少女昨晚11點多神情慌張地走進觀音分駐所求助，表示當天白天坐車到台北找姑姑，晚上搭車回家時卻不小心睡過頭，一路搭到桃園客運觀音總站，由於時間已晚，她錯過返家的末班公車，而爸媽剛好不在桃園，家裡又只剩年邁的奶奶和未成年的哥哥，沒有人可以來接她，讓她不知該如何是好。
員警詢問陳女家裡地址，得知她的住家距離派出所約有3公里的路程，員警擔心陳女一個人在深夜走回家會有危險，也不放心讓她自己搭計程車，於是決定開車護送她回家，陳女一回到家，哥哥馬上打開門查看，確認妹妹平安無事後才鬆了一口氣，頻頻向警方道謝，感謝員警的熱心幫忙。
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