睡過頭錯過末班車！熱褲少女半夜警局求救…警護送到家

桃園市觀音區一名14歲陳姓少女，昨上午到台北探親，晚間搭車回家卻不小心睡過頭，導致她錯過回家的最後一班公車，不巧家中剛好沒有人可以來接她，少女不知所措只好到附近的派出所求助，警方得知後協助護送陳女回家，讓她平安與家人團聚。

大園分局指出，陳姓少女昨晚11點多神情慌張地走進觀音分駐所求助，表示當天白天坐車到台北找姑姑，晚上搭車回家時卻不小心睡過頭，一路搭到桃園客運觀音總站，由於時間已晚，她錯過返家的末班公車，而爸媽剛好不在桃園，家裡又只剩年邁的奶奶和未成年的哥哥，沒有人可以來接她，讓她不知該如何是好。