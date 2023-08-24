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小黃運將載客突呼吸困難　自撞民宅送醫急救中

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

計程車司機李姓男子今午駕車行經台北市中山區南京東路二段時，因不明原因引發呼吸困難，失控自撞路旁民宅，救護人員到場發現李男無呼吸心跳，立刻送醫，目前仍急救中。

台北市消防局表示，今午2時許獲報，南京東路二段41巷7號旁有計程車自撞民宅，救護人員到場發現年約50歲男駕駛無呼吸心跳，將其送往馬偕醫院救治。

警方調查，肇事計程車駕駛是61歲李男，案發時載送一名乘客，沿南京東路二段41巷南往北方向行駛，突因不明原因向右偏移，車頭先碰撞路邊停放的機車，再撞擊路旁民宅，送醫後目前持續急救中。

乘客黃姓男子表示，李男案發前突然用力喘氣、呼吸急促，隨後即駕車碰撞機車、民宅。警方表示，全案確切肇事原因有待調查釐清。

計程車司機李姓男子今午駕車行經台北市中山區南京東路二段時，因不明原因引發呼吸困難，失控自撞路旁民宅。記者李隆揆／翻攝
計程車司機李姓男子今午駕車行經台北市中山區南京東路二段時，因不明原因引發呼吸困難，失控自撞路旁民宅。記者李隆揆／翻攝
計程車司機李姓男子今午駕車行經台北市中山區南京東路二段時，因不明原因失控自撞路旁民宅。記者李隆揆／翻攝
計程車司機李姓男子今午駕車行經台北市中山區南京東路二段時，因不明原因失控自撞路旁民宅。記者李隆揆／翻攝

計程車 自撞 北市

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