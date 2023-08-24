投資網站詐騙要求面交300萬 來台2年越籍移工改行當車手

桃園63歲錢姓婦人今年7月在臉書上看到投資網站廣告，陸續被騙走159萬元，過程中曾向對方要求要出金，詐團卻說只能選擇部分出金，或是再加碼投資後才能出金，被要求加碼投資需面交300萬元。警方獲報後喬裝在面交場域附近，經逮捕發現車手竟是來台2年的24歲越籍移工團姓男子，警詢後依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

錢婦7月間在臉書上看到投資網站廣告，因而加入詐騙集團的LINE群組後掉入投資股票的圈套內，在詐團的高報酬誘惑下陸續匯款，至今已經被騙走159萬元，而且過程中她向詐團表示想要出金，詐團卻說只能選擇部分出金，或是再加碼投資後才能出金，被要求加碼投資需面交300萬元，這才陡然生疑前來報警。

中壢警方獲報後不敢大意，除了讓員警喬裝成路人在旁保護錢婦，更在商店外安排多名警力，佈下天羅地網，等到車手面交完成離開商店之際，便一擁而上將他逮捕。警方赫然發現，車手竟然是合法越籍移工。現場更扣得作案用的手機、投顧公司識別證、收據等證物。據了解，團男在轉換工作時，來打工當車手。