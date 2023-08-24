快訊

「2024太重要」闖侯友宜本命區 郭台銘高喊：我出來選大家挺我

聽新聞
test
0:00 / 0:00

投資網站詐騙要求面交300萬 來台2年越籍移工改行當車手

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園63歲錢姓婦人今年7月在臉書上看到投資網站廣告，陸續被騙走159萬元，過程中曾向對方要求要出金，詐團卻說只能選擇部分出金，或是再加碼投資後才能出金，被要求加碼投資需面交300萬元。警方獲報後喬裝在面交場域附近，經逮捕發現車手竟是來台2年的24歲越籍移工團姓男子，警詢後依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

錢婦7月間在臉書上看到投資網站廣告，因而加入詐騙集團的LINE群組後掉入投資股票的圈套內，在詐團的高報酬誘惑下陸續匯款，至今已經被騙走159萬元，而且過程中她向詐團表示想要出金，詐團卻說只能選擇部分出金，或是再加碼投資後才能出金，被要求加碼投資需面交300萬元，這才陡然生疑前來報警。

中壢警方獲報後不敢大意，除了讓員警喬裝成路人在旁保護錢婦，更在商店外安排多名警力，佈下天羅地網，等到車手面交完成離開商店之際，便一擁而上將他逮捕。警方赫然發現，車手竟然是合法越籍移工。現場更扣得作案用的手機、投顧公司識別證、收據等證物。據了解，團男在轉換工作時，來打工當車手。

警方呼籲，網路上大多數投資廣告都是詐騙集團投放，而且經常利用股市名人或真實投顧公司所拍攝的影片當噱頭，就要吸引你加入他們的LINE群組內然後對你詐騙，民眾倘有選擇投顧公司需求，選擇前一定要反覆確認，以免受騙，並可向警方諮詢。

來台2年的24歲越籍移工團姓男子當車手，與被害人約面交300萬投資金，警方一舉逮獲。記者翁唯真／翻攝
來台2年的24歲越籍移工團姓男子當車手，與被害人約面交300萬投資金，警方一舉逮獲。記者翁唯真／翻攝
來台2年的24歲越籍移工團姓男子當車手，現場扣得作案用的手機、投顧公司識別證、收據等證物。記者翁唯真／翻攝
來台2年的24歲越籍移工團姓男子當車手，現場扣得作案用的手機、投顧公司識別證、收據等證物。記者翁唯真／翻攝
來台2年的24歲越籍移工團姓男子當車手，與被害人約面交300萬投資金。記者翁唯真／翻攝
來台2年的24歲越籍移工團姓男子當車手，與被害人約面交300萬投資金。記者翁唯真／翻攝

詐騙集團 車手 廣告

延伸閱讀

玉山金總座：詐團騙三種人喪盡天良 銀行員與之勾結易被出賣

砸168萬賺多倍獲利 板橋貴婦遇騙氣炸！警埋伏逮2車手

他幻想與網路正妹聊天 對方變臉竟「不演了」直接逼買點數

詐團行騙全台詐逾百萬 車手頭被逮願分期還錢仍判1年半

相關新聞

影／機車禮讓行人被按喇叭 外送員與小黃爆爭執被撞提告

新北市三重區前天有1名美食外送員停車禮讓行人過馬路，聽見後方計程車按了1聲喇叭，隨即回頭開嗆，計程車飆完髒話就要離開，外...

投資網站詐騙要求面交300萬 來台2年越籍移工改行當車手

桃園63歲錢姓婦人今年7月在臉書上看到投資網站廣告，陸續被騙走159萬元，過程中曾向對方要求要出金，詐團卻說只能選擇部分...

蘇澳龍德造船廠工安事故 3越南移工送醫意識均清醒

宜蘭蘇澳鎮龍德造船六廠昨夜驚傳工安事故，越南籍移工進行船艙噴漆作業時，疑因抽風機故障，造成氣體燃燒，3人肢體燙傷；消防局...

影／扁婿趙建銘法拉利擦撞Gogoro 畫面曝光

陳水扁女婿趙建銘上午開著租賃的法拉利跑車上班途間，在東門路三段往高速公路行駛，與Gogoro擦撞，驚險畫面曝光，從畫面看...

國1嘉義民雄南下254.8公里 大貨車削頂成敞篷回堵3公里

國1嘉義民雄段南下254.8公里處，下午1點44分左右驚傳大貨車疑爆胎車禍事故，造成大貨車車箱頂架全削半車輛扭曲，鐵件散...

南投獵人使用山豬吊被查獲 面臨最高200萬罰款完蛋了

南投縣保育生態有成，淺山近幾年也有山豬、山羊、石虎等保育動物活動，但易和人類生活發生衝突。南投縣家畜疾病防治所最近針對等...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦