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投資網站詐騙要求面交300萬 來台2年越籍移工改行當車手
桃園63歲錢姓婦人今年7月在臉書上看到投資網站廣告，陸續被騙走159萬元，過程中曾向對方要求要出金，詐團卻說只能選擇部分出金，或是再加碼投資後才能出金，被要求加碼投資需面交300萬元。警方獲報後喬裝在面交場域附近，經逮捕發現車手竟是來台2年的24歲越籍移工團姓男子，警詢後依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
錢婦7月間在臉書上看到投資網站廣告，因而加入詐騙集團的LINE群組後掉入投資股票的圈套內，在詐團的高報酬誘惑下陸續匯款，至今已經被騙走159萬元，而且過程中她向詐團表示想要出金，詐團卻說只能選擇部分出金，或是再加碼投資後才能出金，被要求加碼投資需面交300萬元，這才陡然生疑前來報警。
中壢警方獲報後不敢大意，除了讓員警喬裝成路人在旁保護錢婦，更在商店外安排多名警力，佈下天羅地網，等到車手面交完成離開商店之際，便一擁而上將他逮捕。警方赫然發現，車手竟然是合法越籍移工。現場更扣得作案用的手機、投顧公司識別證、收據等證物。據了解，團男在轉換工作時，來打工當車手。
警方呼籲，網路上大多數投資廣告都是詐騙集團投放，而且經常利用股市名人或真實投顧公司所拍攝的影片當噱頭，就要吸引你加入他們的LINE群組內然後對你詐騙，民眾倘有選擇投顧公司需求，選擇前一定要反覆確認，以免受騙，並可向警方諮詢。
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