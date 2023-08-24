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五旬男偷香油錢「兩頭跑」 行竊7次黏20萬元紙鈔惹怒宮廟

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣社頭鄉51歲洪姓男子缺錢花用，得知埤頭鄉合興宮香火鼎盛，竟一連7次騎機車，每次往返1小時偷香油錢，合興宮從錄影監視畫面發現洪嫌多次行竊，忍無可忍報警，警方循線到社頭鄉逮人，依竊盜罪嫌移送偵辦。

北斗警分局埤頭派出所長林聖智今天表示，洪男無業，推測埤頭鄉合興宮是地方信仰中心應該很多信徒捐獻，今年7月中旬到合興宮，使用拉直的衣架，在前端彎勾處黏嚼過口香糖伸入賽錢箱黏紙鈔，第一次到第二次下手相隔近半個月，自認都沒被發現，第二次以後密集偷竊，相隔3天就偷一次，每次得手數千元到上萬元，7次合計得手約20萬元。

據了解，洪男騎機車從社頭鄉到埤頭鄉合興宮約35分鐘，錄影監視畫面顯示，他在宮廟廣場停車後，走進虎邊廟門到賽錢箱開始行竊，起初左顧右盼有一點緊張，第三次以後認為沒人注意就放心大膽黏紙鈔，警方持搜索票昨天到他的住處，洪嫌還頗驚訝偷竊敗露。

合興宮執事人員說，合興宮從未發生竊案，這次監視錄影錄下洪嫌每次作案過程，他第一次偷錢，廟方原本想著媽祖慈悲願意原諒經濟急難者，未料洪嫌食髓知味前來偷個不停，實在過分，廟方計算大約被偷20萬元，不得不報警捉賊，讓他受到法律制裁。

彰化縣埤頭鄉合興宮香火鼎盛，每逢媽祖壽誕都有盛大活動。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埤頭鄉合興宮香火鼎盛，每逢媽祖壽誕都有盛大活動。記者簡慧珍／攝影

社頭鄉 偷竊

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