不在乎！3月前才釀死亡車禍 北市警熱點上1小時查獲4酒駕
台北市文山區木柵路今年5月才發生一起酒駕死亡車禍，警方特別編排勤務加強取締、防制酒駕情事，未料近日員警在同一地點「一小時查獲4件酒駕案」，不禁搖頭，呼籲酒駕害人害己、民眾切勿心存僥倖。
據悉，文山區木柵路、萬芳路口5月6日清晨有兩輛汽車發生碰撞，其中一名駕駛傷重不治，另一名鄭姓男子則昏迷送醫，警方介入後發現鄭男血液中有酒精反應，朝公共危險、過失致死罪方向偵辦。
警方表示，台北市保安警察大隊針對該事故地點、酒駕熱點編排勤務，加強取締、防制酒駕，其中第二中隊員警8月13日上午8時至12時執行酒測勤務時，1個小時內就查獲4人酒駕，「還在處理上一案，一旁又有人酒駕」，全數依法送辦。
警方調查，4名民眾皆是男性、酒後駕駛汽車，賴、朱、李、張男酒測值分別為每公升0.69、0.26、0.32、0.35毫克，就逮後供稱前晚飲酒，自以為酒醒所以上路，未料酒測值仍超標。
警方呼籲，民眾飲酒後應由代駕協助駕車，或改搭計程車，酒駕害人害己，民眾切勿心存僥倖。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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