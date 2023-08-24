快訊

第9號颱風蘇拉生成！未來動向曝光 氣象局：特別留意「這天」之後

對比高虹安火速起訴 律師曝12億棒球場無法偵結原因

不在乎！3月前才釀死亡車禍 北市警熱點上1小時查獲4酒駕

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市文山區木柵路今年5月才發生一起酒駕死亡車禍，警方特別編排勤務加強取締、防制酒駕情事，未料近日員警在同一地點「一小時查獲4件酒駕案」，不禁搖頭，呼籲酒駕害人害己、民眾切勿心存僥倖。

據悉，文山區木柵路、萬芳路口5月6日清晨有兩輛汽車發生碰撞，其中一名駕駛傷重不治，另一名鄭姓男子則昏迷送醫，警方介入後發現鄭男血液中有酒精反應，朝公共危險、過失致死罪方向偵辦。

警方表示，台北市保安警察大隊針對該事故地點、酒駕熱點編排勤務，加強取締、防制酒駕，其中第二中隊員警8月13日上午8時至12時執行酒測勤務時，1個小時內就查獲4人酒駕，「還在處理上一案，一旁又有人酒駕」，全數依法送辦。

警方調查，4名民眾皆是男性、酒後駕駛汽車，賴、朱、李、張男酒測值分別為每公升0.69、0.26、0.32、0.35毫克，就逮後供稱前晚飲酒，自以為酒醒所以上路，未料酒測值仍超標。

警方呼籲，民眾飲酒後應由代駕協助駕車，或改搭計程車，酒駕害人害己，民眾切勿心存僥倖。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北市警方在木柵路上執行酒測臨檢，1小時查獲4件酒駕案。記者李隆揆／翻攝
台北市警方在木柵路上執行酒測臨檢，1小時查獲4件酒駕案。記者李隆揆／翻攝

酒駕 酒測 北市

延伸閱讀

台南安平區女子酒駕撞行人致死 警連5天大執法

趙建銘車禍意外影響假釋？ 律師：除非酒駕肇逃、故意犯罪

「不酒駕，我行」北北桃交通局參與遊行 宣傳酒駕零容忍

台南21歲女酒駕撞死晨運婦人 檢方訊後10萬元交保

相關新聞

影／機車禮讓行人被按喇叭 外送員與小黃爆爭執被撞提告

新北市三重區前天有1名美食外送員停車禮讓行人過馬路，聽見後方計程車按了1聲喇叭，隨即回頭開嗆，計程車飆完髒話就要離開，外...

開法拉利上班出車禍！陳水扁女婿趙建銘與機車擦撞又上新聞

前總統陳水扁的女婿趙建銘今天上午9時許駕駛法拉利名車從自家出門，經東門路三段往高速公路方向，預定前往麻豆新樓醫院看診時，...

影／扁婿趙建銘法拉利擦撞Gogoro 畫面曝光

陳水扁女婿趙建銘上午開著租賃的法拉利跑車上班途間，在東門路三段往高速公路行駛，與Gogoro擦撞，驚險畫面曝光，從畫面看...

國1嘉義民雄南下254.8公里 大貨車削頂成敞篷回堵3公里

國1嘉義民雄段南下254.8公里處，下午1點44分左右驚傳大貨車疑爆胎車禍事故，造成大貨車車箱頂架全削半車輛扭曲，鐵件散...

南投獵人使用山豬吊被查獲 面臨最高200萬罰款完蛋了

南投縣保育生態有成，淺山近幾年也有山豬、山羊、石虎等保育動物活動，但易和人類生活發生衝突。南投縣家畜疾病防治所最近針對等...

桃園小貨車欲迴轉撞翻轎車 一度占用車道

1名56歲黃姓駕駛小貨車駕駛今行經新屋區中山東路一段66號欲迴轉，與直行的46歲的薛姓轎車駕駛發生擦撞翻覆，所幸薛男僅輕...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦