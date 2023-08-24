農曆7月彰化男今天清晨發生墜崖事件 登山客報警救人

彰化縣田中鎮麒麟山步道今天清晨發生墜崖事件，32歲蕭姓男子被登山客發現墜落約15樓層高山崖，卡在邊坡喊救命，警消獲報後出動搶救，蕭男頭部撕裂傷、左腿骨折，將蕭男送醫急救，蕭男墜崖原因，警方調查中。

目擊民眾指出，上午6點多到麒麟山步道爬山時，走到鐵橋路段，發現地上有手電筒和手機，覺得奇怪，往山崖下探看，聽到有人微弱呼救聲，確認有人墜崖，趕緊通報警消。