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農曆7月彰化男今天清晨發生墜崖事件 登山客報警救人

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣田中鎮麒麟山步道今天清晨發生墜崖事件，32歲蕭姓男子被登山客發現墜落約15樓層高山崖，卡在邊坡喊救命，警消獲報後出動搶救，蕭男頭部撕裂傷、左腿骨折，將蕭男送醫急救，蕭男墜崖原因，警方調查中。

目擊民眾指出，上午6點多到麒麟山步道爬山時，走到鐵橋路段，發現地上有手電筒和手機，覺得奇怪，往山崖下探看，聽到有人微弱呼救聲，確認有人墜崖，趕緊通報警消。

警消花了30分鐘才爬下山坡，將蕭男救起，用擔架運送下山，送醫急救後，無生命危險，警方通知家屬到醫院，家屬表示，蕭男是今天凌晨2時出門，說要上山運動，沒想到失足掉落卡在邊坡樹叢受傷動彈不得，而出聲求救，幸好晨運民眾聽到機警報警救助，家屬也對警消人員及時到場救助深表感謝。

田中鎮麒麟山步道今天清晨發生墜崖事件，蕭姓男子墜崖幸被登山民眾發現，送醫急救。圖／警方提供
田中鎮麒麟山步道今天清晨發生墜崖事件，蕭姓男子墜崖幸被登山民眾發現，送醫急救。圖／警方提供
田中鎮麒麟山步道今天清晨發生墜崖事件，蕭姓男子墜崖幸被登山民眾發現，通知警消救援，送醫急救。圖／警方提供
田中鎮麒麟山步道今天清晨發生墜崖事件，蕭姓男子墜崖幸被登山民眾發現，通知警消救援，送醫急救。圖／警方提供

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