影／機車禮讓行人被按喇叭 外送員與小黃爆爭執被撞提告

新北市三重區前天有1名美食外送員停車禮讓行人過馬路，聽見後方計程車按了1聲喇叭，隨即回頭開嗆，計程車飆完髒話就要離開，外送員卻騎機車追上前攔車嗆報警，最後計程車惱怒硬擠撞開機車駛離，外送員向警方提告毀損、公然侮辱。

綜合路口監視器，以及20歲吳姓外送員事後自行貼上網路的行車記錄影像可見，前天下午1時左右，他騎機車從三重區成功路73巷右轉集美街，疑因視線被右前方路旁停放貨車阻擋，當發現有行人要過馬路連忙減速，機車越過停止線，急停在斑馬線邊緣。

這時後方53歲陳姓司機駕駛的計程車按了1聲喇叭，外送員轉身嗆「不用讓行人嗎？」司機回嗆「靠北喔！」外送員被激怒，騎向前停在路邊，計程車也靠過來，雙方一來一往爆發口角。

外送員連番嗆「不用讓行人嗎？」「要不要上法院？」「報警啦！」司機怒稱「我是在叭你嗎？你在吼三小？」接著飆罵髒話且譏諷「你自己慢慢去報（警）！」便不想理會將車開走，不巧前方是紅燈。

外送機車於是加速沿著道路中線追去，邊騎邊嗆超車，還搶在計程車尚未停下之前攔路：「你不要走、報警啦！」司機整個被激怒滿口髒話，突然從車窗丟出菸蒂，外送員認為衣服被燙壞，也連爆粗口。

期間有民眾騎機車路過，看不下去勸說：「好了啦！」但沒能阻止雙方動怒。最後計程車刻意向左硬擠撞開機車，外送員用力連續拍打車窗玻璃，計程車仍逕自駛離現場。

後來外送員前往三重警分局中興橋派出所，報案提告毀損及公然侮辱罪嫌，警方依法受理，將通知陳姓司機到案說明。至於部分網友質疑外送員追車攔路吵架、當街飆罵粗話，行為是否也違規、違法？

警方表示，機車騎士在道路中央停車下車，違反交通規則，可處3至6百元罰鍰，但要有人提出檢舉才會開罰。另一方面，若屆時計程車司機也提告強制罪和公然侮辱，警方會再檢視相關證據依法受理。