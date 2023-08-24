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砸168萬賺多倍獲利 板橋貴婦遇騙氣炸！警埋伏逮2車手

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋40歲陳姓女子日前加入LINE群組，並多次面交及網路轉帳共投資168萬元，但欲取出獲利時對方卻不斷推託。陳女懷疑遭到詐騙立即報案，板橋警方請陳女與對方相約21日晚間面交，埋伏警員趁周姓車手出現後立即將他逮捕，同時還逮捕把風的張男，詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送法辦。

據了解，家住板橋的40歲陳姓女子，日前在臉書上看到投資股票訊息，便依網頁連結加入該LINE群組。群組內助理及客服隨即要求陳女加入交易平台網站，聲稱與「容軒」證券有配合，可投資股票獲利。陳女不疑有多次面交及網路轉帳共168萬元進行投資。不料最近陳女欲取出獲利時，投資平台客服卻用各種理由不斷推拖，陳女愈想愈怪驚覺可能遭詐騙，立即至板橋派出所報案。

板橋分局板橋派出所獲報後請陳女佯裝配合等候詐騙集團指示，相約21日晚間7時許在板橋區中正路1間超商面交。警員則佯裝顧客在現場埋伏，見1名年輕男子依約現身走進店內與陳女面談，雙方簽訂「容軒券商合約」等假文件完畢準備交付投資款時，埋伏警員立即上前逮捕該名周姓少年車手，並查扣容軒券商識別證、公司章、合約書及收據等。隨後在超商對面國光公園逮捕一同前來面交之把風嫌犯張男，起出17萬4000元贓款。詢後依詐欺、洗錢防制法及少年事件處理法等罪嫌，分別移送新北地檢暨少年法庭偵辦。

板橋警方呼籲，近年詐騙集團利用3C產品的便利性設下各種網路陷阱，民眾投資應透過合法管道賺取合理利潤，任何標榜高額獲利、穩賺不賠等誇大不實廣告，就是假投資真詐財的警訊，若遇疑似詐騙可撥打165專線諮詢。

在超商內的埋伏警員逮捕周姓車手。記者黃子騰／翻攝
在超商內的埋伏警員逮捕周姓車手。記者黃子騰／翻攝
警方逮捕在超商對面公園把風的張姓男子。記者黃子騰／翻攝
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警方起出17萬多元贓款。記者黃子騰／翻攝
警方起出17萬多元贓款。記者黃子騰／翻攝

詐騙集團 車手

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