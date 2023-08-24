快訊

午後對流旺 從北到南13縣市大雨特報

反制日本核汙水排海 大陸宣布全面暫停日本水產品進口

「為什麼推我？」賴品妤病友身分出席衛教記者會 媒體狂追推擠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他幻想與網路正妹聊天 對方變臉竟「不演了」直接逼買點數

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄21歲謝姓男子日前在大社區中山路某超商要買2萬元遊戲點數，一看就是遇上詐騙，店員請來員警關心，謝男才說出，網路結識貌美女子，沒想到，聊到後來「美女變野獸」，要脅他去買點數否則不利，警指出，詐團不會為了區區2萬闖到他家，然後被警圍捕，這才讓他稍稍安心保住荷包。

「要交女友，對不對！」警逗弄謝男緩解他緊張情緒，因謝男告知日前他透過交友軟體想結識女網友，明明對方頭貼是貌美女性，聊天過程起初都很正常，不料，最後對方卻恐嚇他，若不照指示購買點數，就會聯繫大哥對他不利。

謝男遭人威脅，害怕小命不保，一時之間慌亂陣腳，著急前往超商櫃台要花2萬元購買點數，還要拍攝讓對方確認。

「這是典型！」警一聽過程便向謝男解釋交友詐騙的慣用伎倆，這才讓謝男恍然大悟，就連自己被威脅，也是詐團的話術圈套，所幸熱心員警頻頻勸阻，才讓他保住自己的零用錢。

在超商內，謝男向員警述說自己網路交友被威脅的整段過程。記者古和純／翻攝
在超商內，謝男向員警述說自己網路交友被威脅的整段過程。記者古和純／翻攝
謝男提供員警對方在網路上的對話內容，讓員警笑說這是「經典」交友詐騙。記者古和純／翻攝
謝男提供員警對方在網路上的對話內容，讓員警笑說這是「經典」交友詐騙。記者古和純／翻攝
就連超商店員聽聞後，也忍俊不禁笑了出來，謝男想網路交女友，卻碰上這段荒唐經歷。記者古和純／翻攝
就連超商店員聽聞後，也忍俊不禁笑了出來，謝男想網路交女友，卻碰上這段荒唐經歷。記者古和純／翻攝

詐騙 超商 正妹

延伸閱讀

詐團行騙全台詐逾百萬 車手頭被逮願分期還錢仍判1年半

IG女神語錄詐騙 代操博弈非法吸金1千萬、近60人坐滿法庭緊盯主嫌

銀行員勾結詐團又被抓 金管會決定出手了

影／行員涉當詐團內應 法院裁定交保檢方將抗告

相關新聞

影／驚悚畫面曝！五股7旬翁過斑馬線 BMW酒駕高速撞飛命危

新北市五股洲子洋重劃區今天凌晨4時許發生酒駕車禍，1輛BMW轎車轉彎時高速將行走斑馬線過馬路的70歲王姓老翁撞飛，警方和...

開法拉利上班出車禍！陳水扁女婿趙建銘與機車擦撞又上新聞

前總統陳水扁的女婿趙建銘今天上午9時許駕駛法拉利名車從自家出門，經東門路三段往高速公路方向，預定前往麻豆新樓醫院看診時，...

南投獵人使用山豬吊被查獲 面臨最高200萬罰款完蛋了

南投縣保育生態有成，淺山近幾年也有山豬、山羊、石虎等保育動物活動，但易和人類生活發生衝突。南投縣家畜疾病防治所最近針對等...

桃園小貨車欲迴轉撞翻轎車 一度占用車道

1名56歲黃姓駕駛小貨車駕駛今行經新屋區中山東路一段66號欲迴轉，與直行的46歲的薛姓轎車駕駛發生擦撞翻覆，所幸薛男僅輕...

影／疑輪胎起火！國3南田寮交流道火燒車 砂石車運將驚慌逃

國道3號369公里處田寮交流道匯出口，今天中午12許一砂石車突然起火燃燒，占用匝道出口內側，路過駕駛發現趕緊報案，而公路...

高雄男疑投資失利車內輕生多日 警：已報請檢察官相驗

今天上午9時許，有民眾發現高雄大樹九曲路周邊某工地，一輛小貨車停放多時，靠近一看竟有男子一動也不動坐在車內，趕緊報案。經...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦