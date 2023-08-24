他幻想與網路正妹聊天 對方變臉竟「不演了」直接逼買點數

高雄21歲謝姓男子日前在大社區中山路某超商要買2萬元遊戲點數，一看就是遇上詐騙，店員請來員警關心，謝男才說出，網路結識貌美女子，沒想到，聊到後來「美女變野獸」，要脅他去買點數否則不利，警指出，詐團不會為了區區2萬闖到他家，然後被警圍捕，這才讓他稍稍安心保住荷包。

「要交女友，對不對！」警逗弄謝男緩解他緊張情緒，因謝男告知日前他透過交友軟體想結識女網友，明明對方頭貼是貌美女性，聊天過程起初都很正常，不料，最後對方卻恐嚇他，若不照指示購買點數，就會聯繫大哥對他不利。

謝男遭人威脅，害怕小命不保，一時之間慌亂陣腳，著急前往超商櫃台要花2萬元購買點數，還要拍攝讓對方確認。