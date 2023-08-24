支道車未禮讓幹道車碰撞釀1傷 新北騎士恐吞1800元罰鍰
新北市譚姓男子騎機車行駛支道上，疑未禮讓幹道車先行直接衝撞林男機車，導致林男人車跌摔落地頭部撕裂傷流血，緊急送醫急救所幸沒有生命危險。肇事雙方沒有酒駕，事故原因待查。
據了解，譚姓男子（22歲）為一名油漆工，今天上午近9時許騎乘機車上班，途中騎經新北市新莊區中港路與中華路二段71巷口時，疑似未禮讓騎行在中安街幹道上林男機車，導致兩車碰撞滑摔。
新北市消防局獲報派員趕抵，檢視譚男無恙、林男則頭部受創撕裂流血，緊急協助送醫急救，所幸沒有生命危險。肇事雙方沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。
另譚男違規部分則依道路交通管理處罰條例第45條第1項第18款，汽車駕駛人行經設有停車再開標誌、停標字或閃光紅燈號誌之交岔路口，不依規定停讓，開處600元以上1800元以下罰鍰。
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