桃園男半夜盜剪電纜線 錢剛入袋爽睡…開門見警傻了

桃園市桃園區某建築工地人員22日發現，工地已安裝的電纜線遭竊取，經調閱監視器，發現一名男子於凌晨4點多進入工地剪取電纜線，長度達近百公尺，隨後裝入行李袋搬走，造成工地施工受阻，隨即向桃園警分局埔子派出所報案。

員警追查發現，該竊嫌機車懸掛車牌已被通報遺失，員警過濾比對，鎖定一名48歲林姓男子涉有重嫌，但林男居無定所行蹤不定，員警循線掌握他昨上午11點多投宿在某旅館內，馬上前往周邊埋守。過了數小時，警方研判林男已經熟睡，立即前往敲門，林男睡眼惺忪來開門，見到警察當場傻眼。