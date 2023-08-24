桃園男半夜盜剪電纜線 錢剛入袋爽睡…開門見警傻了
桃園市桃園區某建築工地人員22日發現，工地已安裝的電纜線遭竊取，經調閱監視器，發現一名男子於凌晨4點多進入工地剪取電纜線，長度達近百公尺，隨後裝入行李袋搬走，造成工地施工受阻，隨即向桃園警分局埔子派出所報案。
員警追查發現，該竊嫌機車懸掛車牌已被通報遺失，員警過濾比對，鎖定一名48歲林姓男子涉有重嫌，但林男居無定所行蹤不定，員警循線掌握他昨上午11點多投宿在某旅館內，馬上前往周邊埋守。過了數小時，警方研判林男已經熟睡，立即前往敲門，林男睡眼惺忪來開門，見到警察當場傻眼。
據了解，林男將自己的機車懸掛他人已通報遺失的車牌，騎到工地竊取電纜線，再交給一名友人處理，林男一共分到2萬多元贓款，供稱自己只負責偷，其他皆不知情，員警將其帶返所內釐清案情並依法函請偵辦，另持續擴大追查其他犯嫌及銷贓管道。
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