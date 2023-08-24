淡水92歲獨居老翁陳屍家中 疑曾跌傷倒臥房門口

新北市淡水區1名92歲簡姓獨居老翁今天上午被發現陳屍家中臥室門口，消防隊員初步檢視，疑似曾經跌倒撞傷，因已明顯死亡，未送醫。警方已通知他女兒處理後事，死因須待檢察官相驗後進一步釐清。

據了解，簡姓老翁獨居在淡水竹圍地區某公寓2樓，女兒已成家也住在附近，平常有1名70歲老婦是老翁的朋友，每天早上都會去看看他，協助照顧生活起居。