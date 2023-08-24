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淡水92歲獨居老翁陳屍家中 疑曾跌傷倒臥房門口
新北市淡水區1名92歲簡姓獨居老翁今天上午被發現陳屍家中臥室門口，消防隊員初步檢視，疑似曾經跌倒撞傷，因已明顯死亡，未送醫。警方已通知他女兒處理後事，死因須待檢察官相驗後進一步釐清。
據了解，簡姓老翁獨居在淡水竹圍地區某公寓2樓，女兒已成家也住在附近，平常有1名70歲老婦是老翁的朋友，每天早上都會去看看他，協助照顧生活起居。
老婦人今天上午10時許按門鈴、打電話都無人回應，大門鎖著，連忙打電話報案。警方獲報會同消防隊員進屋，發現老翁不明原因昏倒在臥室門口，已經沒有氣息，初步檢視疑有跌倒撞傷跡象，但已明顯死亡，未送醫。警方已連絡老翁的女兒處理後事，並將報請檢察官相驗。
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