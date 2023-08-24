北市某獸醫院陷醫療糾紛 飼主控愛貓輸血不到6小時死亡

台北市一間獸醫院發生一起醫療糾紛，一名飼主控訴自己養的寵物貓，今年3月到獸醫院檢查，被獸醫診斷疑似貓瘟，建議輸血治療，但治療後不到6小時病況卻惡化離世，但飼主卻發現院方用的血來源不明，提起民事訴訟，動保處表示，將調查醫療過程的資料紀錄是否瑕疵，查證屬實，將會開罰。

飼主在記者會中控訴，自己飼養兩年的布偶貓「妞妞」，今年3月突然身體不適，到台北市某動物醫院看診，當下獸醫診斷疑似罹患貓瘟，需要輸血清抗體，但治療前，院方卻告知愛貓紅血球、白血球不足建議全血輸血，於是從原本預定的施打貓瘟抗體血清更改為全血輸血。

然而「妞妞」在輸完血後，卻病況惡化休克，雖然一度搶救回來，不過後續仍出現失溫、抽搐現象，不到6個小時就離世，在詢問院方病況與死因時，院方也無法解釋，後來飼主追查發現，獸醫院賣給她的血液來源不明，且不含有「貓瘟抗體血清」，同時血液品質存有諸多疑慮，她已向院方提出民事訴訟。

據了解，該動物醫院位於松山區，先前就傳出超抽用來捐血的血犬血液，導致狗狗軟腳、貧血，如今再傳出寵物輸血醫療糾紛，北市議員應曉薇表示，北市獸醫師公會理事長楊孝柏表示，目前台灣現況對動物用血「無法規規範」，沒有被公認安全的血液來源，對於獸醫緊急使用輸血，或民間自行成立血液互助會，發生問題會有爭議。

議員應曉薇也說，目前犬貓經輸血感染或喪命甚至無法追究。其中血庫未做管理，血犬血貓若沒被充分照顧，等同變相遭虐，呼籲中央應嚴肅面對重視寵物用血問題，並儘速提出相關修法。