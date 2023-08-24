影／雲林加油員1動作汽油瞬間噴出 大重機車體遭殃...騎士說話了
一名徐姓大重機騎士日前與車隊一起到雲林遊玩，回程到斗六市1處加油站加油時，因加油員未即時注意油箱已滿，導致汽油噴出，車體瞬間都是汽油，徐男當下趕緊擦拭車體，不過加油員不知是否嚇到無法反應，始終呆站一旁，時而左顧右盼；站方表示今天才知此事，將加強員工教育訓練。
本月20日徐姓騎士和車友一行人騎重機至雲林，一路玩到斗六市，準備回程時至中油加油站加油，不過加油員似乎分心，服務過程不發一語，默默拿起油槍加油，此時疑因油槍放得太深，加上未立即觀察油箱孔，汽油瞬間從孔裡滾滾冒出，徐男嚇壞趕緊跳下車擦車。
加油員當下雖馬上拿衛生紙給騎士，但因噴出的汽油太多，騎士詢問是否有抹布，加油員搖了搖頭、左顧右盼，可能是想向其他同事求救，不過當時站內忙碌，最後仍是騎士自己將汽油擦完，離去前才有另1名加油員出聲道歉。
徐姓騎士今天受訪表示，當時加油員可能在忙，沒注意油槍狀況，當整輛車都是汽油時，他第一時間只想把車擦乾淨，因為騎乘時間長，且重機的引擎較燙，怕造成意外，回家後持續沖洗，目前貼膜區塊呈白色，其他部分暫無嚴重損害；是否向加油員追討賠償，他說，只希望這次經驗能讓加油員更留心工作狀態。
影片今天在社群網路流傳，看完影片的網友說「左顧右盼，明顯不專心」、「油槍已插進油箱中就應該要注意」、「一般加油員會墊1塊布並且慢慢加油，油槍也不會插太進去」，點出看似簡單的加油動作，事實上任何細節都攸關行車安全。
站方回應，該名加油員當時可能太累，心不在焉，會加強員工訓練；按正常流程，加油前會先詢問「請問加什麼油？」並且附誦「油錶從零開始」才會拿起油槍加油，由於機車油速較汽車快，加油時間短，一般偵測到油箱8分滿會自動跳槍，若油槍按到底，加油員要注意觀察油箱孔。
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