台南21歲女酒駕撞死晨運婦人 檢方訊後10萬元交保

21歲魏姓女子昨晨涉嫌在台南市街頭酒後駕車，迎面撞上外出運動的58歲孫姓婦人，車子再衝進騎樓撞上計程車；孫婦頭頸重創，送醫判死腦死，家屬昨晚放棄搶救。警方依涉酒後駕車肇事致人於死罪嫌將魏女送辦，檢方認她涉嫌重大，諭知10萬元交保。

據民眾提供路口監視畫面，昨清晨7點25分，魏女駕駛白色轎車，從安平區健康三街左轉府平路時，撞上孫姓婦人，車子接著失控衝進路旁騎樓，撞上一輛停放計程車才停下來。

警方調查，魏女因女性好友和男友吵架，前晚到友人住處陪飲酒解悶，一直喝到昨天清晨7點多自行駕車離去，半路撞上孫姓婦人。

孫婦當場被撞飛，人後仰頭部著地，頭、頸重傷，身體多處骨折，救護車趕到送附近醫院急救，但傷勢過重再轉送醫學中心，因顱內大量出血，被判定腦死。

魏女酒測值0點57毫克，自稱從事網拍業，得知孫婦命危驚慌失措，請來律師陪同製作筆錄；警詢後被依公共危險等罪嫌移送法辦。 昨晨7點25分，魏女駕駛白色轎車，從安平區健康三街左轉府平路時，撞上孫姓婦人，車子接著失控衝進路旁騎樓，撞上一輛停放計程車才停下來。圖／讀者提供

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