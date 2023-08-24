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網紅行動電源睡夢中爆炸 男子救火險遭燙傷重要部位

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門地區一位李姓民眾去年購買一款網紅推薦的「萬能充Pro行動電源」，使用不到一年卻於日前清晨充電時突然爆炸起火，好在李男即時發現，趕緊將周邊的可燃物移除，但李姓民眾在移除過程中也不幸掛彩，手腳均有受傷，廠商昨天特別派員來金門慰問，並將該款起火的行動電源帶回由第三方機構進行檢驗，找出爆炸問題。

李姓民眾表示，這款「萬能充 Pro行動電源 」是他在去年十二月十四日花了1千多元購買的，使用還不滿一年，他在本月18日早上7點多醒來時，發現這顆電源已經在爆炸燃燒，由於爆炸時仍插在插座上擔心釀更大災害，便盡快從插座上移除並放置到地板，過程中不慎液體濺到而受傷。

李姓民眾也說，因為擔心再度發生意外，所以現在若是要為手機或是行動電源充電時，一定會有人在旁，連睡覺時都不敢再為任何機器充電。

這款行動電源品牌廠商昨日則派員至金門慰問，致贈水果禮盒並關心傷者的傷勢，廠商代表說，後續會將爆炸的電源送往第三方進行鑑定，以釐清真正的肇事原因。

據了解，這起案件也引起不少網友驚慌，雖然業者針對該事件回應「此案件為個案發生」，並宣稱在「海外」會到當地了解狀況，沒想到被其他網友抓包該案是在「金門 」而非海外，讓網友超傻眼。

有網友就說，業者把金門當成海外，「難道金門獨立了」、「本來還想說海外是多遠，是不是有電壓問題，結果是金門。」、「可能是台灣省以外？」、「我還以為是國際電壓問題」，還有網友表示，「就看原廠會不會硬拗是插座的問題。」

廠商昨日派員到金門慰問，並將該款起火的行動電源帶回由第三方機構進行檢驗，找出爆炸問題。圖／民眾提供
廠商昨日派員到金門慰問，並將該款起火的行動電源帶回由第三方機構進行檢驗，找出爆炸問題。圖／民眾提供
金門民眾購買一款網紅推薦的「萬能充Pro行動電源」爆炸起火，險釀大禍。圖／民眾提供
金門民眾購買一款網紅推薦的「萬能充Pro行動電源」爆炸起火，險釀大禍。圖／民眾提供
李姓民眾拿出當初在移除起火的行動電源，因為電液噴出，褲子整件毀損。圖／民眾提供
李姓民眾拿出當初在移除起火的行動電源，因為電液噴出，褲子整件毀損。圖／民眾提供

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