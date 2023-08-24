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不誇張！台東警上半年守住逾3500萬民眾血汗錢

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東市最近傳出多名老人遭詐騙，1名自稱里幹事男子，佯稱代辦老人年金，得手後逃逸無蹤，警方據報將人逮獲偵辦。縣警察局表示，統計今年1至8月份，成功攔阻詐騙金額共3500餘萬元。

縣警局指出，統計今年1月1日至8月22日止，與金融機構共同成功攔阻詐騙31件，攔阻金額共3555萬480元；另查獲詐欺案件共268件，並利用各項活動時機，轄區各分局全面防詐宣導，

近日1名自稱里幹事的男子，騎車前往市郊地區專挑老人家行騙，男子先是詢問有無領老人年金，確定老人家有領，就利用話術佯稱能服務代辦，拿到錢後，就離開消失，里長得知消息立即報警。

警方調閱監視器畫面，以車追人，鎖定1名48歲李姓男子涉有重嫌，隨即前往李男住處將他帶回詢問，李見紙包不住火坦承犯行，得手金額逾1萬元，訊後依詐欺罪移送地檢署偵辦。

警方調查，李男為取信被害者，還會當著面拿起手機故作詢問市公所，拿到錢離開，未刻意避開耳目，過程還變裝多次，明顯是狡猾的詐騙慣犯，但全都被監視器給錄下，成為犯案鐵證。

台東縣警察局表示，統計今年1至8月份，成功攔阻詐騙金額共3千5百餘萬元，將持續強化防詐宣導。圖／台東縣警察局提供
台東縣警察局表示，統計今年1至8月份，成功攔阻詐騙金額共3千5百餘萬元，將持續強化防詐宣導。圖／台東縣警察局提供
台東市最近傳出多名老人遭詐騙，1名自稱里幹事男子，佯稱代辦老人年金，得手後逃逸無蹤，警方據報將人逮獲送辦。圖／民眾提供
台東市最近傳出多名老人遭詐騙，1名自稱里幹事男子，佯稱代辦老人年金，得手後逃逸無蹤，警方據報將人逮獲送辦。圖／民眾提供

詐騙 監視器

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