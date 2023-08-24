台中退休警官外送違規被攔：賺辛苦錢通融一下 學弟鐵面無私
台中市警局大甲分局一名男警嚴格取締交通違規遠近知名，他昨天在臉書分享最近開一張罰單案例，攔下逆向騎車的外送員，對方直接出示「警局警務正」退休服務證，還說：「我退休了還是要辛苦賺錢，體諒一下」，男警最後「一板一眼告知權利開下去，沒有太多廢話」。
大甲分局這名男警在臉書寫「這兩天開單碰到一些奇葩事情，先隨便講兩個」，他說自己攔逆向騎車的熊貓騎士，結果一攔下來，對方直接給他看縣警局警務正的退休服務證，還說退休了還是要辛苦賺錢，要男警體諒一下，男警臉書寫著：「我一樣一板一眼的告知權利開下去，沒有太多廢話。」
這名男警嚴格取締交通違規，也曾因此被民眾投訴，他去年從台中市區分局被調到大甲分局，在派出所仍堅持違規就要開罰單，才能維護交通安全和執法正義，他曾在臉書強調，自己從警10年，堅持只當基層員警，執勤看到違規就應做警察該做的事，他的執法態度和分享案例，在臉書獲得很多網友認同與按讚。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言