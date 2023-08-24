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台中退休警官外送違規被攔：賺辛苦錢通融一下 學弟鐵面無私

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市警局大甲分局一名男警嚴格取締交通違規遠近知名，他昨天在臉書分享最近開一張罰單案例，攔下逆向騎車的外送員，對方直接出示「警局警務正」退休服務證，還說：「我退休了還是要辛苦賺錢，體諒一下」，男警最後「一板一眼告知權利開下去，沒有太多廢話」。

大甲分局這名男警在臉書寫「這兩天開單碰到一些奇葩事情，先隨便講兩個」，他說自己攔逆向騎車的熊貓騎士，結果一攔下來，對方直接給他看縣警局警務正的退休服務證，還說退休了還是要辛苦賺錢，要男警體諒一下，男警臉書寫著：「我一樣一板一眼的告知權利開下去，沒有太多廢話。」

這名男警嚴格取締交通違規，也曾因此被民眾投訴，他去年從台中市區分局被調到大甲分局，在派出所仍堅持違規就要開罰單，才能維護交通安全和執法正義，他曾在臉書強調，自己從警10年，堅持只當基層員警，執勤看到違規就應做警察該做的事，他的執法態度和分享案例，在臉書獲得很多網友認同與按讚。

台中一名退休警官，從事外送卻逆向被攔，一度出示服務證，希望學弟放一馬，但大甲分局警員鐵面無私，遞上罰單。示意圖／本報資料照片
台中一名退休警官，從事外送卻逆向被攔，一度出示服務證，希望學弟放一馬，但大甲分局警員鐵面無私，遞上罰單。示意圖／本報資料照片

罰單 台中市 交通違規

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