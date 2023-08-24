台中退休警官外送違規被攔：賺辛苦錢通融一下 學弟鐵面無私

台中市警局大甲分局一名男警嚴格取締交通違規遠近知名，他昨天在臉書分享最近開一張罰單案例，攔下逆向騎車的外送員，對方直接出示「警局警務正」退休服務證，還說：「我退休了還是要辛苦賺錢，體諒一下」，男警最後「一板一眼告知權利開下去，沒有太多廢話」。

大甲分局這名男警在臉書寫「這兩天開單碰到一些奇葩事情，先隨便講兩個」，他說自己攔逆向騎車的熊貓騎士，結果一攔下來，對方直接給他看縣警局警務正的退休服務證，還說退休了還是要辛苦賺錢，要男警體諒一下，男警臉書寫著：「我一樣一板一眼的告知權利開下去，沒有太多廢話。」