屏縣府結合「山道猴子」創意宣導交安 4.4萬網友猛按讚
屏東縣政府近日結合時事最夯的動畫短劇《山道猴子的一生》人物（該動畫使用國外網路迷因創作），在傳播暨國際事務處臉書創意宣傳交通安全，意外引爆網友共鳴，紛紛留言大讚「很會」、「懂時事懂梗懂宣傳」、「這個縣政府很可以」，短短5天累積超過4.4萬按讚數，觸及人數達200多萬，遠遠超過縣府原先預期宣傳效果。
「誰說政策宣導只能中規中矩」，傳播處表示，動畫短劇《山道猴子的一生》原動畫描寫台灣山區道路的飆車環境，其中更參雜交通安全議題，透過這波熱潮，提醒民眾不管你騎任何車款都要停讓行人，遵守交通規範。
傳播處特別設計圖卡，文案強調「你各位～不管勁戰還是杜卡迪，行經路口都要記得停！！」圖中將動畫中出現的人物「A哥」形象為換成警察，並將第二任女友轉變為路人的，而《山道猴》看不出是因為未停讓行人被開單，還是因為看到前女友而流淚，製圖的人將這些小哏放在畫面中，讓看過原動畫片的民眾看到箇中笑點，忍不住噴飯。
這則臉書自8月17日發文後，立即引發網友空前熱烈討論，截至8月23日按讚人數達4.4萬，轉貼分享將近千次，貼文下方網友的留言更是大讚屏東縣政府跟得上流行，「懂玩」、「懂時事哏」，拍案叫絕。
近年屏縣政府宣傳結合時事貼近社會脈動，且創意十足，例如最近Kuso拍攝祝賀爸爸節快樂，影片中粉紅色美女的背影，一轉身卻是大鬍子臉孔，孩子們跑上前去大喊「爸比」，取電影「芭比」諧音；還有跳求佛舞宣導登革熱「巡、倒、清、刷」、開花舞行銷黑鮪魚文化觀光季，無厘頭的巧思，令人捧腹大笑又印象深刻。
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