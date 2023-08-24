苗栗廂型車自撞連滾兩圈 四輪朝天翻覆路中央

苗栗縣台6線4.6K位在後龍高鐵橋下附近一處路口，今天上午8點左右，1輛廂型車自撞護欄後，翻覆路中央，造成一人受傷送醫，由於時值上班交通尖峰時刻，警方獲報後趕抵現場處理並疏導交通。

據了解，當時肇事車輛沿台6線往苗栗市方向行駛，行經事故地點時，不明原因偏離車道，先撞擊路邊輪胎製花圃，再翻滾兩圈，4輪朝天翻覆在車道中央，所幸沒有波及其他車輛。目擊者表示，年輕男性駕駛被救出後身體多處擦挫傷送醫治療，事故原因警方還要調查。

員警到場發現為小客車於台6線由西向東行駛時，不明原因撞擊路邊護欄後翻覆於道路中，駕駛受傷送往醫院治療，員警趕緊於現場進行交通疏導並製作相關資料。警方表示，現場駕駛1人受傷，經實施酒測並無酒後駕車情事，後續待警方釐清肇事原因。