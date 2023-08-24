垃圾車清運突起火！潮州鎮 公所：別亂丟高壓瓶罐會爆炸

屏東縣潮州鎮清潔隊22日晚間19點15分垃圾車清運垃圾時，突然發現垃圾堆中起火燃燒，趕緊打119報案，隨後經清潔隊員與民眾合力撲滅火勢，潮州鎮公所主秘王建元說，研判垃圾堆中出現廢棄高壓瓶罐與乾電池，加上垃圾車壓縮，造成起火燃燒，呼籲民眾丟垃圾做好垃圾分類、資源回收，公所將加強隨機破袋檢查，黑色垃圾袋優先。

王建元說，22日晚間7點15分，潮州鎮志成路與介壽路沿線垃圾車，清運垃圾過程，突發現垃圾堆起火燃燒，趕緊打119並通報，現場清潔隊員隨即將垃圾堆拿出到地面，順利撲滅火勢。

王建元說，現場研判出現廢棄高壓瓶罐，在垃圾車擠壓過程剛好旁邊有塑膠打火機，出現可燃性氣體，起火燃燒，呼籲民眾丟垃圾做好資源回收，不要讓可燃性的瓦斯罐或乾電池放在一起丟垃圾，會造成垃圾車清潔人員危險，若廢棄瓦斯罐爆炸恐傷及無辜，呼籲民眾要有公德心。

潮州鎮公所提醒，家中常見定型液、防曬噴霧、髮膠噴霧、殺蟲劑等，都是高壓瓶罐一種，也是環保署公告應回收容器金屬類，民眾不得與垃圾一起丟入垃圾壓縮車，以免經過機器擠壓，摩擦產生火花，造成爆炸，做好分類再交由清潔隊員回收。若是營業用店家瓶罐太多或售罄但已過期，可通知販售廠商回收，請專業廠商處理。