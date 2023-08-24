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疑駕駛恍神自撞沙發修理店 苗栗賓士新車車頭幾乎毀損
苗栗縣苗140線苑裡鎮新復里路段，昨晚間發生1輛賓士轎車失控衝撞路旁沙發修理店水泥柱招牌及店家貨車事故，新賓士車毀損嚴重，幸駕駛蔡姓男子僅手腳擦挫傷，送醫沒有大礙，肇事原因由警方調查釐清中。
警方調查，昨天晚間6點多，蔡男駕駛賓士轎車沿苗140線由東往西方向直行，行經事故地點時，突失控偏移車道，往路旁一間沙發修理店衝去，先將店家的水泥柱招牌撞斷，再撞擊停放於店家前廣場的貨車；由於衝擊力道大，招牌水泥柱斷成兩截，肇事車車頭也幾乎全毀。
警、消人員獲報後到場，蔡男已自行逃出車外，意識清楚，但手腳有擦挫傷；蔡男經警方實施酒測，沒有酒後駕車情事，他向警方表示因一時恍惚，才不慎發生車禍。蔡男經救護車送往苑裡李綜合醫院救治，沒有生命危險。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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