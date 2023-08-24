影／高雄中年男口咬手電筒 摸黑在小巷做這件事引眾怒

高雄1名中年男子昨天清晨騎機車來到湖內區，摸黑徒步進入小巷弄後，嘴巴咬著手電筒照明，打開多輛機車坐墊，搜刮置物箱內財物，當地居民氣憤說「每台車都翻！」有網友在臉書貼出男子的行竊過程，央請警方加強巡邏。轄區湖內分局湖內派出所表示，已掌握特定對象追查。

當地海埔里長杜丙戍說，昨天清晨竊賊作案的地點，是在信義路的小巷弄，平時只有住戶會出入，幾乎沒有外人會經過。承辦警官說，警方已加強該處巡邏密度，也呼籲民眾財物務必上鎖，避免宵小有機可乘。

根據監視器拍下的畫面，一名留短髮、戴眼鏡，穿著格紋長袖上衣、深色長褲的中年男子，昨日清晨在信義路巷弄內，拿鑰匙試開停放在路邊的機車，如果打開置物箱，就把手電筒放進嘴巴咬住，空出雙手來翻找置物箱內的財物。

警方說，有被害人昨天上午發現機車置物箱被打開、翻找財物，上網貼文提醒近日有竊賊摸黑行竊車內財物，呼籲湖內區居民晚上要車門要鎖好、機車置物箱不要放置財物。