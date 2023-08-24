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婦要匯款不信被網路詐騙臭臉嗆警 彰化警待她離開再通報注意
彰化縣49歲黃姓婦人到銀行要匯款給香港朋友，行員關心匯款原因後，直覺判斷是詐騙案，暗中通知警方到場阻詐，黃婦堅稱匯款還債絕非被詐騙，員警仍苦口婆心相勸，黃婦氣得瞪眼悻然離去，警方已通令彰化縣各金融機構留意黃婦換個銀行匯款被詐。
彰化縣北斗警分局埤頭分駐所長林聖智今天說，黃婦到某銀行埤頭分所匯款89萬元到香港，面對行員詢問時，回答說匯款給在網路上認識的朋友，行員認為她被詐，一面暗中通知警方，一面拖延作業時間。
埤頭分駐所警員陳俊愷及丁貝亘趕到，黃婦擺出一張臭臉，保持沈默，經員警不斷勸導，她聲稱多年前向一名網友借款，網友搬到香港，近日急需用錢，她不清楚境外匯手續才向行員多問幾句，並非上當受騙。員警問哪一年認識網友、見過面嗎、對方姓名和住址，黃婦都不願回答，一副認為警察沒事找麻煩的模樣，只說對方回台她再還錢即放棄匯款掉頭離去，完全不理員警招呼。
林聖智說，為防止黃婦換另一家銀行匯款，已經彙整相關資料提供其它警察單位轉送轄內金融機構，避免黃婦和類似情形的民眾要匯款給香港網友還債。
北斗分局長吳詠傑表示，即使警方賣力宣導防詐，經常阻詐，詐騙集團手法推陳出新，經常有民眾上當著急匯款，請留意有無要匯款給網友參加投資、匯款給聲稱辦洗錢案的「檢警」、匯款給久未聯絡的「親友」、匯款給網路上巧遇的「真命天子、真愛」、匯款給一頁網站購物、到ATM解除錯誤分期付款設定，以上都是詐騙，千萬別上當。
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