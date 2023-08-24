快訊

日福島核汙水「氚濃度遠低於標準」 今中午12時正式排放入海

因電影最長的一日對反攻大陸有信心？ 蔣中正爭取美國支持

國民年金保了13年…他60歲「改繳勞保」！ 僅花5年就一次領回33年的差額

聽新聞
test
0:00 / 0:00

婦要匯款不信被網路詐騙臭臉嗆警 彰化警待她離開再通報注意

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣49歲黃姓婦人到銀行要匯款給香港朋友，行員關心匯款原因後，直覺判斷是詐騙案，暗中通知警方到場阻詐，黃婦堅稱匯款還債絕非被詐騙，員警仍苦口婆心相勸，黃婦氣得瞪眼悻然離去，警方已通令彰化縣各金融機構留意黃婦換個銀行匯款被詐。

彰化縣北斗警分局埤頭分駐所長林聖智今天說，黃婦到某銀行埤頭分所匯款89萬元到香港，面對行員詢問時，回答說匯款給在網路上認識的朋友，行員認為她被詐，一面暗中通知警方，一面拖延作業時間。

埤頭分駐所警員陳俊愷及丁貝亘趕到，黃婦擺出一張臭臉，保持沈默，經員警不斷勸導，她聲稱多年前向一名網友借款，網友搬到香港，近日急需用錢，她不清楚境外匯手續才向行員多問幾句，並非上當受騙。員警問哪一年認識網友、見過面嗎、對方姓名和住址，黃婦都不願回答，一副認為警察沒事找麻煩的模樣，只說對方回台她再還錢即放棄匯款掉頭離去，完全不理員警招呼。

林聖智說，為防止黃婦換另一家銀行匯款，已經彙整相關資料提供其它警察單位轉送轄內金融機構，避免黃婦和類似情形的民眾要匯款給香港網友還債。

北斗分局長吳詠傑表示，即使警方賣力宣導防詐，經常阻詐，詐騙集團手法推陳出新，經常有民眾上當著急匯款，請留意有無要匯款給網友參加投資、匯款給聲稱辦洗錢案的「檢警」、匯款給久未聯絡的「親友」、匯款給網路上巧遇的「真命天子、真愛」、匯款給一頁網站購物、到ATM解除錯誤分期付款設定，以上都是詐騙，千萬別上當。

彰化縣49歲黃姓婦人認為員警找麻煩，不願多說匯款內容。圖／民眾提供
彰化縣49歲黃姓婦人認為員警找麻煩，不願多說匯款內容。圖／民眾提供

詐騙集團

延伸閱讀

香港零售業 最快1年返疫前水平

農地回填須取得縣府同意函 彰化40件申請僅1件通過

國3彰化路段掉落洗手台 警方追查禍首最高可裁罰1.8萬元

彰化縣府將校務評鑑法制化 全教總轟「不食人間煙火」

相關新聞

影／驚悚畫面曝！五股7旬翁過斑馬線 BMW酒駕高速撞飛命危

新北市五股洲子洋重劃區今天凌晨4時許發生酒駕車禍，1輛BMW轎車轉彎時高速將行走斑馬線過馬路的70歲王姓老翁撞飛，警方和...

影／台64死亡車禍！BMW高速追撞工程車起火 29歲駕駛當場燒死

新北市台64線快速道路15.4公里往八里方向，今天凌晨4時35分發生嚴重車禍，1輛BMW轎車高速追撞停在道路外側的工程車...

苗栗廂型車自撞連滾兩圈 四輪朝天翻覆路中央

苗栗縣台6線4.6K位在後龍高鐵橋下附近一處路口，今天上午8點左右，1輛廂型車自撞護欄後，翻覆路中央，造成一人受傷送醫，...

桃園驚傳虐嬰案 11月大女嬰遭懸空吊掛拉扯、摔頭

桃園平鎮驚傳托嬰中心虐嬰案，有家長在臉書爆料公社表示，家中11個月大女嬰8月初左腳有瘀青及舌頭受傷，經要求調閱監視器發現...

垃圾車清運突起火！潮州鎮 公所：別亂丟高壓瓶罐會爆炸

屏東縣潮州鎮清潔隊22日晚間19點15分垃圾車清運垃圾時，突然發現垃圾堆中起火燃燒，趕緊打119報案，隨後經清潔隊員與民...

影／高雄中年男口咬手電筒 摸黑在小巷做這件事引眾怒

高雄1名中年男子昨天清晨騎機車來到湖內區，摸黑徒步進入小巷弄後，嘴巴咬著手電筒照明，打開多輛機車坐墊，搜刮置物箱內財物，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦