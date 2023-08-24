王陽明東區試駕900萬豪車竟飆時速90公里 裁罰2千元

藝人王陽明日前在YouTube頻道放上試車影片，他試駕高達900萬的BMW XM名車，在台北市東區忠孝東路上，一口氣加速達90公里，網友質疑王陽明違規超速，轄區大安警分局將案件移交台北市交通事件裁決所，依法裁罰1200到2400元，傳最後裁罰金額2000元。

警方今天表示，有關王陽明在忠孝東路四段涉嫌駕車超速部分，調查發現車輛是6月中旬懸掛臨時車牌，王陽明在6月14日下午，試駕行經忠孝東路四段時，確有超速行為，當時車速約莫90公里。