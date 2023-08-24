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影／高雄女開車撞飛男騎士 竟誤踩油門機車捲車底

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄鳥松區前天上午57歲王姓女子駕車沿球場路在大昌路口東向南左轉時，18歲陳姓男騎士正從球場路西向東直行，疑似王女未禮讓男騎士，兩車因而發生碰撞，但王女一時嚇得誤踩油門，反倒讓機車捲入轎車底下，而車禍碰撞第一時間，陳男撞飛與機車分離，所幸，並未卡進車下。

上午7時許，正是民眾上班的尖峰時段，仁武分局大華派出所獲報，鳥松區球場路與大昌路口發生轎車與機車間的交通事故，現場機車還被捲入車底下。

警方到場時，王女聲稱因突如其來的碰撞，一時受到驚嚇，反而緊張誤踩油門，未立即煞停，導致車輛推移陳男機車，不過，幸運的是，當下陳男並不在車底下。

「王、陳，酒測值均為0。」警方指出，王女並未受傷，而陳男則是輕傷送醫，詳細事故肇事原因仍待進一步調查釐清。

員警前往肇事現場，正釐清事故原因。記者古和純／翻攝
員警前往肇事現場，正釐清事故原因。記者古和純／翻攝
員警前往肇事現場，正釐清事故原因。記者古和純／翻攝
員警前往肇事現場，正釐清事故原因。記者古和純／翻攝

撞飛 車禍

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