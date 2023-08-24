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失聯7年！男移工騎車遇警攔查 跳農田跑600公尺被逮

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名失聯7年男移工日前在沙鹿區騎腳踏車另牽著1輛，遇警攔查，他心慌跳下農田，跑600公尺被逮，警方將他移送移民署處理。

沙鹿區46歲黎姓男移工表示，他聽說台灣好賺錢，7年前申請來台工作，脫離原本申請工廠後隨即失聯，從此南北各地四處打零工過活，本月21日，黎男為幫朋友牽自行車返回住處，以1人2車方式騎。

台中市清水警分局沙鹿所員警巡邏時，行經沙鹿區永寧路上，發現黎男騎電動腳踏車，還牽一輛自行車違規行為，上前攔檢，黎男假裝配合查證身分，過程中他向警方表示腳受傷不能久站，警方示意他坐下馬路旁休息。

不料，黎男突然翻身滾下一旁農田逃逸，警方立即跳入農田追緝，雙方追逐600公尺後，順利將氣喘吁吁無力再跑的黎男壓制，全案移送移民署台中專勤隊辦理。

清水警分局沙鹿所長廖俊強呼籲，民眾若聘僱未經許可外來人口從事非法工作，依就業服務法可處15萬至75萬元罰鍰，5年內再次違反更將涉及刑責，不要心存僥倖。

台中沙鹿區一名男移工失聯7年，日前1人2車騎在路上遇沙鹿警攔查，他滾下農田跑600公尺仍被逮。圖／警方提供
台中沙鹿區一名男移工失聯7年，日前1人2車騎在路上遇沙鹿警攔查，他滾下農田跑600公尺仍被逮。圖／警方提供

移民署 自行車 移工

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