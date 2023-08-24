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嘉義夫妻開車邊吃便當 自撞電桿...妻驚嚇噎住無呼吸險丟命

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

嘉義縣水上鄉昨天4點左右發生嚴重自撞車禍，一輛小貨車由63歲男駕駛，載著60歲妻子，倆疑因邊吃便當邊開車，不明原因，自撞電桿。警消獲報到場搶救，男駕駛自行脫困，其妻受困副駕無生命跡象，救護人員見坐位周圍噴滿飯粒，研判恐噎到導致，果真於口內發現異物，排除後，到院前恢復心跳，保住性命，詳事故原因待警方調查釐清。

警方調查，夫妻倆疑邊開車邊吃便當，未注意路況而撞上電桿，無酒駕，其妻子現場失去生命跡象，經水上消防分隊搶救，排除口中異物後，送醫過程恢復心跳，目前於醫院觀察治療中。

嘉義縣消防局水上分隊隊員林俊璋表示，昨天下午4點多獲報，水上鄉通合大橋附近發生車禍，水上及三和分隊前往救援，到場女性傷者受困車內，無生命跡象，經現場排除口中異物，送醫過程持續CPR，到院前恢復心跳，另名63歲男傷者，胸痛、意識清楚，均送嘉義榮民醫院診治。

嘉縣水上鄉昨天發生夫妻邊開車邊吃便當自撞電桿事故，其妻差點因被飯噎住丟命。記者呂慧瑜／翻攝
嘉縣水上鄉昨天發生夫妻邊開車邊吃便當自撞電桿事故，其妻差點因被飯噎住丟命。記者呂慧瑜／翻攝
嘉縣水上鄉昨天發生夫妻邊開車邊吃便當自撞電桿事故，其妻差點因被飯噎住丟命。記者呂慧瑜／翻攝
嘉縣水上鄉昨天發生夫妻邊開車邊吃便當自撞電桿事故，其妻差點因被飯噎住丟命。記者呂慧瑜／翻攝

嘉義 異物

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