詐團行騙全台詐逾百萬 車手頭被逮願分期還錢仍判1年半

高雄涂姓男子與羅姓、莊姓及暱稱「漢堡」、「綠茶」等多人，去年中，分別扮演中華電信客服、檢警電話行騙全台多人，其中孫姓男子交付98萬後，驚覺受騙報案後，警循線逮獲車手頭涂男等部分詐團成員。近日橋頭地方法院對涂男宣判，有期徒刑1年6月。

判決書指出，涂男去年中夥同詐團成員向孫男行騙，6月28日詐團先是扮演中華電信客服，告知受害人電話費未按時繳納，經清查已遭詐騙，需轉由165專線處理。

之後，詐團再以LINE聯繫被害人，暱稱「165報案中心」扮演警官，告知受害人涉及組織及毒品犯罪，需清查金融帳戶，該案已交由檢察官偵辦，需按指示將財產領出後，交由指派專員6月30日面交處理。

詐團以話術先讓受害人感到恐懼害怕，並施以高度壓力，讓受害人困在謎團慌亂中，失去基本判斷力，進而照詐團指示，乖乖交付金融存摺內的財產，面交車手、取簿手，損失大筆現金。

據悉，去年6月21日涂男指派車手向曹女取得15萬餘元，並抽取得手現金5％作為報酬，7天後，涂再向孫男得手98萬元，抽取報酬2萬9400元，轉將剩餘款項攜至台中轉交「綠茶」，後經左營分局循線逮獲涂男。

檢方指出，雖有該詐團成員傳送的6張假公文照片，但無法積極證據可證明，涂等車手涉及共同冒用公務員詐欺取財及行使偽造準公文書罪嫌，因此，僅依「組織犯罪防制條例」參與犯罪組織、「刑法」三人以上共同詐欺取財及「洗錢防制法」一般洗錢等罪嫌，將涂男起訴。