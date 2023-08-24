影／容貌曝光！高雄搶匪持BB槍搶超商 手緊抓萬元鈔逃逸

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聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名黑衣男子今天清晨持BB槍進入新興區民族二路上一家全家超商，威逼何姓女店員交出財物，得手約1萬元現金，欲離開現場時，女店員和歹徒發生拉扯手扭傷，致歹徒BB槍掉落在地奪門而逃，監視畫面錄下歹徒倉皇逃離時手還緊抓萬元鈔；警方原指全案是恐嚇取財案，後又改口是強盜案，目前已循線追緝歹徒下落。

警方調查，今天清晨5時20分許，一名持BB槍的黑衣歹徒大搖大擺進入新興區民族二路一家全家便利超商內，持BB槍威嚇何姓女店員（22歲）交出財物。

何女交出店內營收約1萬元現金，見歹徒轉身離去時，一把拉住歹徒，過程中，歹徒BB槍掉落在地，倉皇奪門逃出店外，何女手部扭傷，幸無大礙；附近監視畫面錄下歹徒逃離現場畫面，歹徒口罩一邊掛在耳朵上，面貌清晰，倉皇逃離時手還緊抓萬元鈔。

新興分局警方趕抵現場，女店員為防護遭搶現鈔，和歹徒發生拉扯手部受傷，警方第一時間卻指全案是恐嚇取財，經媒體質疑後，才又改口稱已朝強盜案偵辦，正循線追緝歹徒下落。

高雄新興區一家全家超商今晨5時20分許，遭持BB槍的歹徒闖入，得手1萬元，離去時女店員和歹徒拉扯，BB槍掉落現場，歹徒逃逸畫面曝光。記者石秀華／翻攝
高雄新興區一家全家超商今晨5時20分許，遭持BB槍的歹徒闖入，得手1萬元，離去時女店員和歹徒拉扯，BB槍掉落現場，歹徒逃逸畫面曝光。記者石秀華／翻攝
高雄新興區一家全家超商今晨5時20分許，遭持BB槍的歹徒闖入，得手1萬元，離去時女店員和歹徒拉扯，BB槍掉落現場。記者石秀華／翻攝
高雄新興區一家全家超商今晨5時20分許，遭持BB槍的歹徒闖入，得手1萬元，離去時女店員和歹徒拉扯，BB槍掉落現場。記者石秀華／翻攝
高雄新興區一家全家超商今晨5時20分許，遭持BB槍的歹徒闖入，得手1萬元，離去時女店員和歹徒拉扯，BB槍掉落現場，歹徒逃逸。記者石秀華／翻攝
高雄新興區一家全家超商今晨5時20分許，遭持BB槍的歹徒闖入，得手1萬元，離去時女店員和歹徒拉扯，BB槍掉落現場，歹徒逃逸。記者石秀華／翻攝

恐嚇 強盜 超商

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