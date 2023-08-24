影／容貌曝光！高雄搶匪持BB槍搶超商 手緊抓萬元鈔逃逸

高雄市一名黑衣男子今天清晨持BB槍進入新興區民族二路上一家全家超商，威逼何姓女店員交出財物，得手約1萬元現金，欲離開現場時，女店員和歹徒發生拉扯手扭傷，致歹徒BB槍掉落在地奪門而逃，監視畫面錄下歹徒倉皇逃離時手還緊抓萬元鈔；警方原指全案是恐嚇取財案，後又改口是強盜案，目前已循線追緝歹徒下落。

警方調查，今天清晨5時20分許，一名持BB槍的黑衣歹徒大搖大擺進入新興區民族二路一家全家便利超商內，持BB槍威嚇何姓女店員（22歲）交出財物。

何女交出店內營收約1萬元現金，見歹徒轉身離去時，一把拉住歹徒，過程中，歹徒BB槍掉落在地，倉皇奪門逃出店外，何女手部扭傷，幸無大礙；附近監視畫面錄下歹徒逃離現場畫面，歹徒口罩一邊掛在耳朵上，面貌清晰，倉皇逃離時手還緊抓萬元鈔。