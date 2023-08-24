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晨運婦人遭酒駕撞腦死 家屬放棄搶救

聯合報／ 記者黃宣翰／台南報導

魏姓女子昨清晨涉嫌酒駕，在台南市將晨運的孫姓婦人撞成腦死，家屬昨晚放棄搶救。現場肇事轎車嚴重毀損。記者黃宣翰／翻攝
魏姓女子昨清晨涉嫌酒駕，在台南市將晨運的孫姓婦人撞成腦死，家屬昨晚放棄搶救。現場肇事轎車嚴重毀損。記者黃宣翰／翻攝

廿一歲魏姓女子昨天清晨涉嫌在台南市街頭酒後駕車，迎面撞上外出運動的五十八歲孫姓婦人，車子再衝進騎樓撞上計程車；孫婦頭、頸重創、全身多處骨折，送醫判定腦死，家屬昨晚已放棄搶救。

魏女酒測值零點五七毫克，自稱從事網拍業，得知孫婦命危驚慌失措，請來律師陪同製作筆錄；警詢後被依公共危險等罪嫌移送法辦。

據民眾提供路口監視畫面，昨清晨七點廿五分，魏女駕駛白色轎車，從安平區健康三街左轉府平路時，撞上孫姓婦人，車子接著失控衝進路旁騎樓，撞上一輛停放計程車才停下來。

警方調查，魏女因女性好友和男友吵架，前晚到友人住處陪飲酒解悶，一直喝到昨天清晨七點多自行駕車離去，半路撞上孫姓婦人。

孫婦當場被撞飛，人後仰頭部著地，頭、頸重傷，身體多處骨折，救護車趕到送附近醫院急救，但傷勢過重再轉送醫學中心，因顱內大量出血，被判定腦死。

孫婦獨自育有一子二女，平時和兒子到台南夜市擺攤賣丸子；家屬昨晚放棄搶救載送返家，警方今報檢方偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

計程車 骨折 台南

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