基隆中山二路現天坑騎士慘摔送醫 市府開挖搶修查禍首
基隆市一名男性機車騎士今天上午行經中山二路時，機車撞到路面凹凸不平破洞摔車，騎士摔落受傷送醫。市府工務今晚釐清原因，開挖發現已被淘空約有5公尺深，連夜釐清管線單位緊搶搶修。
市議員張偉政說，今天上午10點左右，有一名男性機車騎士行經中山二路，突遇路面凹凸不平摔車，後經基隆市政府了解得知疑似路基掏空有如天坑，今晚緊急開挖搶修。
據指出，開挖路面下方有水，也有管線，是何單位水管線還要釐清，疑水流造成路面淘空下陷，致路面不平導致騎士摔車受傷。
施偉政晚間趕至現場了解，他說，目前挖開5米長的深度。因此路段為示範道路，市府工務處先行將道路做回填，至於目前管線破損之權責單位，仍在釐清當中，工務處目前無法研判管線權責單位。
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