騎士衝撞停等紅燈車陣身受重傷 5車被波及 4人受傷送醫
簡姓男子今晚騎機車行經西定路、安一路口時，疑精神不濟未注意前方路況，撞擊前方停等紅燈的2輛機車和1輛轎車，又衝向對向車道波及1輛機車、一輛計程車。簡男傷勢嚴重，加上被撞3名騎士和1名乘客，分由消防局救護車送醫急救。警方獲報到場採證，調查事故原因。
30多歲簡男今晚騎機車，沿基隆市西定路往市中心方向行駛。晚間7點左右要通過安一路口時遇紅燈，疑因精神恍惚未減速，撞擊前方停等紅燈車陣，楊姓、徐姓騎士的機車及黃男駕駛的轎車。
簡男肇事後，整個人衝向對向車道，卡在對向林姓司機駕駛的計程車頭下方，並造成對向騎機車的林姓騎士和洪姓乘客摔車受傷。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心接獲報案，將5名傷者分送基隆長庚醫院急救，員警也到場測繪及採證鑑識，完成後排除現場，協助清洗路面，恢復雙向正常行車。
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