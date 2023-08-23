快訊

獨／數十間學校搭嘸車…教部擬開放國高中交通車延齡駕駛 仍趕不上開學

越南寶元鞋廠爆今年第3度裁員將砍1220人 公司回應了

騎士衝撞停等紅燈車陣身受重傷 5車被波及 4人受傷送醫

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

簡姓男子今晚騎機車行經西定路、安一路口時，疑精神不濟未注意前方路況，撞擊前方停等紅燈的2輛機車和1輛轎車，又衝向對向車道波及1輛機車、一輛計程車。簡男傷勢嚴重，加上被撞3名騎士和1名乘客，分由消防局救護車送醫急救。警方獲報到場採證，調查事故原因。

30多歲簡男今晚騎機車，沿基隆市西定路往市中心方向行駛。晚間7點左右要通過安一路口時遇紅燈，疑因精神恍惚未減速，撞擊前方停等紅燈車陣，楊姓、徐姓騎士的機車及黃男駕駛的轎車。

簡男肇事後，整個人衝向對向車道，卡在對向林姓司機駕駛的計程車頭下方，並造成對向騎機車的林姓騎士和洪姓乘客摔車受傷。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心接獲報案，將5名傷者分送基隆長庚醫院急救，員警也到場測繪及採證鑑識，完成後排除現場，協助清洗路面，恢復雙向正常行車。

簡男今晚騎機車在基隆市西定路、安一路口時，疑恍神撞擊前方停等紅燈的2輛機車和1輛轎車，又波及對向1輛機車和1輛計程車。簡男傷勢嚴重，加上被撞3名騎士和1名乘客，分由消防局救護車送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝
簡男今晚騎機車在基隆市西定路、安一路口時，疑恍神撞擊前方停等紅燈的2輛機車和1輛轎車，又波及對向1輛機車和1輛計程車。簡男傷勢嚴重，加上被撞3名騎士和1名乘客，分由消防局救護車送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝
簡男今晚騎機車在基隆市西定路、安一路口時，疑恍神撞擊前方停等紅燈的2輛機車和1輛轎車，又波及對向1輛機車和1輛計程車。簡男傷勢嚴重，加上被撞3名騎士和1名乘客，分由消防局救護車送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝
簡男今晚騎機車在基隆市西定路、安一路口時，疑恍神撞擊前方停等紅燈的2輛機車和1輛轎車，又波及對向1輛機車和1輛計程車。簡男傷勢嚴重，加上被撞3名騎士和1名乘客，分由消防局救護車送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 計程車 車道

延伸閱讀

3機車等紅燈遭追撞！騎士母背孩輕傷 台南轎車頭凹損6人送醫

基隆水質變黃有異味 台水公司道歉：不會再發生

地面濕滑過彎自摔 新北女騎士抛飛落地送醫急救

行車記錄器檢舉轎車疑路口闖紅燈 竹市警這原因不舉發

相關新聞

3機車等紅燈遭追撞！騎士母背孩輕傷 台南轎車頭凹損6人送醫

台南仁德區傍晚下班時間發生一起追撞事故，62歲阮姓男子駕駛轎車載兩名家人行經中山路、文德路口，疑因煞車不及，追撞前方3輛...

車不讓人？男童騎滑步車過馬路撞汽車倒地 33秒影片曝雙方均違規

一名男童騎滑步車在台北市沿行人穿越道快速通行，撞上一輛汽車倒地，被人拍攝影片上傳網路引發討論。警方調閱監視器，初判駕駛不...

基隆中山二路現天坑騎士慘摔送醫 市府開挖搶修查禍首

基隆市一名男性機車騎士今天上午行經中山二路時，機車撞到路面凹凸不平破洞摔車，騎士摔落受傷送醫。市府工務今晚釐清原因，開挖...

騎士衝撞停等紅燈車陣身受重傷 5車被波及 4人受傷送醫

簡姓男子今晚騎機車行經西定路、安一路口時，疑精神不濟未注意前方路況，撞擊前方停等紅燈的2輛機車和1輛轎車，又衝向對向車道...

台南酒駕車禍被撞婦人腦死 家屬放棄搶救留最後一口氣返家

台南市孫姓婦遭酒駕女子撞成重傷，醫院判定孫婦腦死，家屬今晚九點多討論後，不忍再讓她受苦，決定放棄治療，要留孫婦最後一口氣...

男血糖低暈坐路邊 警無線電急呼「支援糖果」

新北市52歲鄭姓男子，日前深夜11時許獨自一人暈坐在土城區城林路邊，土城警方巡邏經過上前關心，發現鄭男是失蹤人口，因血糖...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦