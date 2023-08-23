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男血糖低暈坐路邊 警無線電急呼「支援糖果」

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市52歲鄭姓男子，日前深夜11時許獨自一人暈坐在土城區城林路邊，土城警方巡邏經過上前關心，發現鄭男是失蹤人口，因血糖過低體力不支，暈坐在地上休息。警方立即以無線電聯繫所內警員帶糖果到場，提供給鄭男緩解他的不適，隨後將他載回派出所休息，並聯繫家屬前來警局將鄭男帶回家團圓。

土城警分局表示，土城分局交通分隊長徐秉宏及警員簡基育，18日深夜11時許執行路檢勤務時，發現1名男子暈坐在路邊，警方立即趨前關心，發現這名男子是52歲鄭姓男子，目前被通報為失蹤人口。鄭男告知警方自己因血糖過低暈眩不適所以坐在路邊休息，分隊長徐秉宏立即以無線電通知所內警員帶糖果至現場，緩解鄭男身體不適狀況後再將他載返派出所休息。

鄭男來到派出所後，警方則聯繫鄭男家屬前來。家屬到派出所後向警方表示，一家人住在新莊，鄭男趁家人不注意時離家，家人發現後焦急地四處尋找無果，才至住家附近派出所報失蹤。所幸暖心警發現鄭男並提供照顧，才讓一家人平安團聚。土城警方呼籲，民眾若遇家人走失情況，可立即至附近派出所報案，請求警方協助，讓失蹤的家人早日找到回家的路。

鄭男家屬趕來派出所，見到鄭男後終於放下緊張的心情。記者黃子騰／翻攝
鄭男家屬趕來派出所，見到鄭男後終於放下緊張的心情。記者黃子騰／翻攝
警方趨前關心鄭男狀況。記者黃子騰／翻攝
警方趨前關心鄭男狀況。記者黃子騰／翻攝

家人 失蹤

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