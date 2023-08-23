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冒用居留證「臉型不像」露餡 移工逃逸近300天被逮了

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

32歲黃姓越南籍移工，昨深夜騎車返家途中，在桃園市大園區路口轉彎處遇到巡邏員警，黃男後退想掉頭離開，被警專實習生發現，告知同行警察上前盤查，發現黃男疑似冒用他人的居留證號，將他帶回按指紋後，確認是逃逸移工，後續交由桃園市專勤隊收容。

大園分局新坡派出所警員黃光暐、江文來、實習生楊凱斌，昨晚11點多巡邏行經快速路七段與新文路口時，看見黃男騎乘電動車要從小巷出來，但他見到警車隨即後退想要離開現場，可疑的舉動引起員警注意，立即上前將他攔查。

黃男在盤查過程中裝作聽不懂中文，並表示沒有攜帶證件，僅有手機中留存的居留證照片，但員警查看居留證上的大頭照，卻與黃男臉型不符。此時黃男的友人剛好騎車經過，上前關心並幫忙背書，強調照片裡就是黃男本人，試圖拖延時間。

員警見黃男始終無法證明身分，將他帶至桃園市專勤隊按壓指紋，果然查出他是一名逃逸將近300天的越南籍移工，警方確認身分後，將黃男交由桃園市專勤隊進行收容及遣返事宜。

黃姓越南籍移工逃逸將近300天仍被逮。記者周嘉茹／翻攝
黃姓越南籍移工逃逸將近300天仍被逮。記者周嘉茹／翻攝
黃姓越南籍移工在路口轉彎處遇到巡邏員警立即掉頭。記者周嘉茹／翻攝
黃姓越南籍移工在路口轉彎處遇到巡邏員警立即掉頭。記者周嘉茹／翻攝

桃園 移工

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