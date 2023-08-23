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攤商遭爆「掛羊頭賣豬肉」新北抽查送驗：最重可關7年

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導

據周刊報導指出，新北市三重區果菜市場攤商重寧海鮮號，疑似以豬肉魚目混珠成羊肉「掛羊頭賣豬肉」。新北衛生局昨日已前往該攤位、羊肉產品供應商稽查，並送羊肉火鍋片至SGS檢驗其動物性成分，並指若涉摻偽假冒，嚴重可依食品安全衛生管理法，處7年以下有期徒刑，得併科8千萬元以下罰金。

大台北果菜市場攤商重寧海鮮號專售冷凍食品和火鍋料，其中羊肉價格遠低於市價，被周刊爆出賣假羊肉，送驗SGS後發現羊肉根本不含任何羊肉成分，反而驗出豬肉成分，團膳、熱炒和火鍋店都是客戶，假羊肉恐怕早已流入市面。

新北衛生局昨日赴該市場攤位稽查，但業者說現場羊肉已經賣完且從未接獲客訴，只能提供進貨來源，供衛生局稽查。衛生局送驗羊肉火鍋片，檢驗結果需7個工作天，後續若有標示不實，可依違反食安法第28條第1項處4萬元以上400萬元以下罰鍰；若涉摻偽假冒，嚴重可依食品安全衛生管理法第15條第1項第7款，處7年以下有期徒刑，得併科8千萬元以下罰金。

新北衛生局昨日已前往該攤位、羊肉產品供應商稽查。圖／新北衛生局提供
新北衛生局昨日已前往該攤位、羊肉產品供應商稽查。圖／新北衛生局提供
新北衛生局昨日已前往該攤位、羊肉產品供應商稽查。圖／新北衛生局提供
新北衛生局昨日已前往該攤位、羊肉產品供應商稽查。圖／新北衛生局提供

衛生局 豬肉

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