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桃園龜山今住宅大火 消防員靠「共生面罩」救出中風爺及8歲孫

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市龜山區華國新村今上午發生火警，一對祖孫分別受困2樓房間內，消防人員獲報到場救援，當時2人及時關門塞門縫，成功阻隔濃煙，待消防人員找到2人後，緊急以「共生面罩」將爺孫帶出火場，所幸2人送醫治療後均無生命危險。

桃園市消防局今上午8點4分接獲報案，龜山區華國新村某住宅發生火警，一對陳姓爺孫受困火場2樓房間，消防局立即派遣龜山、三民、大湳、大林及茄苳分隊共10輛車、26名消防人員前往救援。

消防人員到場，起火建築物為一棟地上2層的RC結構住宅，頂樓鐵皮加蓋。其中中風行動不便的60歲爺爺及一名8歲孫女受困2樓，分別被困在2個密閉房間，現場濃煙瀰漫，還好2人關閉門以阻隔濃煙，並利用關門塞門縫的方式阻隔濃煙，爭取生存時間。

對此消防人員發現2人後，針對60歲爺爺使用消防人員提供的共生面罩，由消防員於火場的壓縮空氣瓶分享空氣給待救者使用，成功將人從火場中救出，意識清醒；另8歲女童則由消防人員抱出，未受傷，意識清醒且無不適症狀。火勢在上午8點20分控制，8點31分完全熄滅，8點35分殘火處理完畢，火災僅對一樓臥室的民生物品造成了約2平方公尺的燃燒，起火原因仍由火調科人員調查釐清。

消防人員提供的共生面罩，由消防員於火場的壓縮空氣瓶分享空氣給待救者使用。記者周嘉茹／翻攝
消防人員提供的共生面罩，由消防員於火場的壓縮空氣瓶分享空氣給待救者使用。記者周嘉茹／翻攝
桃園龜山華國新村今上午發生火警，消防人員將受困民眾戴上共生面罩救出火場。記者周嘉茹／翻攝
桃園龜山華國新村今上午發生火警，消防人員將受困民眾戴上共生面罩救出火場。記者周嘉茹／翻攝

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