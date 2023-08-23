桃園龜山今住宅大火 消防員靠「共生面罩」救出中風爺及8歲孫

桃園市龜山區華國新村今上午發生火警，一對祖孫分別受困2樓房間內，消防人員獲報到場救援，當時2人及時關門塞門縫，成功阻隔濃煙，待消防人員找到2人後，緊急以「共生面罩」將爺孫帶出火場，所幸2人送醫治療後均無生命危險。

桃園市消防局今上午8點4分接獲報案，龜山區華國新村某住宅發生火警，一對陳姓爺孫受困火場2樓房間，消防局立即派遣龜山、三民、大湳、大林及茄苳分隊共10輛車、26名消防人員前往救援。

消防人員到場，起火建築物為一棟地上2層的RC結構住宅，頂樓鐵皮加蓋。其中中風行動不便的60歲爺爺及一名8歲孫女受困2樓，分別被困在2個密閉房間，現場濃煙瀰漫，還好2人關閉門以阻隔濃煙，並利用關門塞門縫的方式阻隔濃煙，爭取生存時間。