桃園龜山今住宅大火 消防員靠「共生面罩」救出中風爺及8歲孫
桃園市龜山區華國新村今上午發生火警，一對祖孫分別受困2樓房間內，消防人員獲報到場救援，當時2人及時關門塞門縫，成功阻隔濃煙，待消防人員找到2人後，緊急以「共生面罩」將爺孫帶出火場，所幸2人送醫治療後均無生命危險。
桃園市消防局今上午8點4分接獲報案，龜山區華國新村某住宅發生火警，一對陳姓爺孫受困火場2樓房間，消防局立即派遣龜山、三民、大湳、大林及茄苳分隊共10輛車、26名消防人員前往救援。
消防人員到場，起火建築物為一棟地上2層的RC結構住宅，頂樓鐵皮加蓋。其中中風行動不便的60歲爺爺及一名8歲孫女受困2樓，分別被困在2個密閉房間，現場濃煙瀰漫，還好2人關閉門以阻隔濃煙，並利用關門塞門縫的方式阻隔濃煙，爭取生存時間。
對此消防人員發現2人後，針對60歲爺爺使用消防人員提供的共生面罩，由消防員於火場的壓縮空氣瓶分享空氣給待救者使用，成功將人從火場中救出，意識清醒；另8歲女童則由消防人員抱出，未受傷，意識清醒且無不適症狀。火勢在上午8點20分控制，8點31分完全熄滅，8點35分殘火處理完畢，火災僅對一樓臥室的民生物品造成了約2平方公尺的燃燒，起火原因仍由火調科人員調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言