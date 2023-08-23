「你的後車斗後起火」 新北貨車駕駛急停看下一秒火吞車尾

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聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

蘇姓男子開著一輛小貨車載運修補牆壁材料，途中行經新北市五股區新五路二段車斗後突冒出大量濃煙，蘇男趕緊將車停靠路肩查看，沒想到人才一下車，車斗便竄出火舌旋即陷入一片火海。新北市消防局獲報人車趕抵布水線滅火，所幸現場沒有人受傷，起火原因待查。

據了解，蘇姓男子（43歲）今天中午12時20分左右開著一輛小貨車，準備將補牆壁材料載運到新北市林口區施工處。途中蘇男人車開下國道一號高速公路五股交流道，怎料車才過新北市五股區新五路二段70號前，就有其他用路人提醒他，「你的車斗後起火」，蘇男趕抵把車臨靠路肩下車察看。

沒想到，蘇男才一下車，車斗後便竄出火舌，旋即陷入一片火海。新北市消防局獲報出動人車趕抵現場，布水線將火撲滅。所幸現場沒有人受傷，至於起火原因則有待火調人員調查釐清。

今天中午一輛小貨車行經新北市五股區新五路二段，貨車車斗突竄出火煙，新北市消防局派人到場灌救，所幸沒有人受傷。記者曾伯愷／翻攝
今天中午一輛小貨車行經新北市五股區新五路二段，貨車車斗突竄出火煙，新北市消防局派人到場灌救，所幸沒有人受傷。記者曾伯愷／翻攝
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今天中午一輛小貨車行經新北市五股區新五路二段，貨車車斗突竄出火煙，新北市消防局派人到場灌救，所幸沒有人受傷。記者曾伯愷／翻攝
今天中午一輛小貨車行經新北市五股區新五路二段，貨車車斗突竄出火煙，新北市消防局派人到場灌救，所幸沒有人受傷。記者曾伯愷／翻攝
今天中午一輛小貨車行經新北市五股區新五路二段，貨車車斗突竄出火煙，新北市消防局派人到場灌救，所幸沒有人受傷。記者曾伯愷／翻攝

新北 火燒車

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