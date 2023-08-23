「你的後車斗後起火」 新北貨車駕駛急停看下一秒火吞車尾
蘇姓男子開著一輛小貨車載運修補牆壁材料，途中行經新北市五股區新五路二段車斗後突冒出大量濃煙，蘇男趕緊將車停靠路肩查看，沒想到人才一下車，車斗便竄出火舌旋即陷入一片火海。新北市消防局獲報人車趕抵布水線滅火，所幸現場沒有人受傷，起火原因待查。
據了解，蘇姓男子（43歲）今天中午12時20分左右開著一輛小貨車，準備將補牆壁材料載運到新北市林口區施工處。途中蘇男人車開下國道一號高速公路五股交流道，怎料車才過新北市五股區新五路二段70號前，就有其他用路人提醒他，「你的車斗後起火」，蘇男趕抵把車臨靠路肩下車察看。
沒想到，蘇男才一下車，車斗後便竄出火舌，旋即陷入一片火海。新北市消防局獲報出動人車趕抵現場，布水線將火撲滅。所幸現場沒有人受傷，至於起火原因則有待火調人員調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言