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國3彰化路段掉落洗手台 警方追查禍首最高可裁罰1.8萬元

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

國道3號北向202.6公里處，今天上午被民眾發現在車道上掉落一座塑膠洗手台，國道公路警察第七大隊據報後，到場清除，幸好未因此發生事故，警方將調閱影像追查掉落的車輛車主，依道路交通管理處罰條例第30條舉發，可處3000至18000元罰鍰。

國道第七大隊表示，國道3號單是彰化系統到烏日段，今年1到8月就通報113件掉落物，其中有7件造成事故，用路人行車應注意車前狀況，保持行車安全距離，確保有足夠反應距離與時間；如裝載貨物應捆紮牢固及嚴密覆蓋，以免釀成事故。

網路流傳今天上午9時30分許，在國道3號北向202.6公里處，有用路人見中線車道有掉落的塑膠洗手台，逕自停車後，下車進入車道，將塑膠洗手台拖移至外側路肩。

警方說，第七大隊同時接獲通報，立即派遣邏車前往處理，由於發現掉落的塑膠洗手台的用路人，已先行排除至外側路肩未衍生交通事故，警方將積極調閱影像追查掉落物品的車輛，通知掉落物車主到案說明，並依道路交通管理處罰條例第30條舉發，可處3000至18000元罰鍰。

對於這名用路人主動移除掉落物的做法，國道公路警察第七大隊表示，汽車行駛高速公路如遇掉落物應撥打1968專線或通知警方協助排除，切勿自己進入車道，以免發生危險。

國道3號北向202.6公里處，今天上午被民眾發現在車道上掉落一座塑膠洗手台，國道公路警察第七大隊據報後，到場清除。圖／國道7大隊提供
國道3號北向202.6公里處，今天上午被民眾發現在車道上掉落一座塑膠洗手台，國道公路警察第七大隊據報後，到場清除。圖／國道7大隊提供

國道 車道

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