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丁字路口車禍 「南無阿彌陀佛」石柱被撞斷 騎士受重傷

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

陳姓男子今午駕駛大貨車沿基隆市明德二路往市中心方向行駛，開到工建路口時，疑未遵守號誌違規左轉，與對向直行黃姓男子騎的機車發生碰撞，黃男人車倒地，撞斷豎立路旁刻著「南無阿彌陀佛」的石柱受重傷。陳男接受警方酒測數值為0，全案由警方調查中。

據了解，年近30歲陳姓男子駕駛營業大貨車，今天上午11點半多駕駛大貨車從明德二路左轉工建路時，20多歲黃姓男子騎機車從對向沿明德二路往汐止方向行駛，黃男的機車與陳男的貨車車頭碰撞。

明德二路和工建路是丁字路口，設有多時相交通號誌。明德二路往基隆市中心方向分設直行、左轉箭頭，陳男疑在直行箭頭綠燈時違規左轉，黃男閃避不及，兩車相撞後，機車倒地，黃男疑猛烈撞擊明德二路旁石柱，石柱斷成三截，黃男傷重送醫。

警方對陳男實施酒測，數值為0，沒有酒後駕車。陳男由消防局救護車送往基隆長庚醫院急救，將抽血檢驗是否有酒精反應。員警到場完成測繪、採證，釐清事故原因。

陳姓男子今午駕駛大貨車在基隆市明德二路，疑未遵守號誌違規左轉工建路，與對向直行黃姓男子騎的機車發生碰撞，黃男身受重傷，員警到場採證。記者邱瑞杰／攝影
陳姓男子今午駕駛大貨車在基隆市明德二路，疑未遵守號誌違規左轉工建路，與對向直行黃姓男子騎的機車發生碰撞，黃男身受重傷，員警到場採證。記者邱瑞杰／攝影
陳姓男子今午駕駛大貨車在基隆市明德二路，疑未遵守號誌違規左轉工建路，與對向直行黃姓男子騎的機車發生碰撞，黃男身受重傷，路旁刻著「南無阿彌陀佛」的石柱被撞斷。記者邱瑞杰／攝影
陳姓男子今午駕駛大貨車在基隆市明德二路，疑未遵守號誌違規左轉工建路，與對向直行黃姓男子騎的機車發生碰撞，黃男身受重傷，路旁刻著「南無阿彌陀佛」的石柱被撞斷。記者邱瑞杰／攝影
陳姓男子今午駕駛大貨車在基隆市明德二路，疑未遵守號誌違規左轉工建路，與對向直行黃姓男子騎的機車發生碰撞，黃男身受重傷，路旁刻著「南無阿彌陀佛」的石柱被撞斷。記者邱瑞杰／攝影
陳姓男子今午駕駛大貨車在基隆市明德二路，疑未遵守號誌違規左轉工建路，與對向直行黃姓男子騎的機車發生碰撞，黃男身受重傷，路旁刻著「南無阿彌陀佛」的石柱被撞斷。記者邱瑞杰／攝影
陳姓男子今午駕駛大貨車在基隆市明德二路，疑未遵守號誌違規左轉工建路，與對向直行黃姓男子騎的機車發生碰撞，黃男身受重傷，路旁刻著「南無阿彌陀佛」的石柱被撞斷。記者邱瑞杰／攝影
陳姓男子今午駕駛大貨車在基隆市明德二路，疑未遵守號誌違規左轉工建路，與對向直行黃姓男子騎的機車發生碰撞，黃男身受重傷，路旁刻著「南無阿彌陀佛」的石柱被撞斷。記者邱瑞杰／攝影

基隆 汐止

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