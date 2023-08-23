銀行領1190萬要買房 板橋貴婦被勸阻方知已被騙1500萬
新北市1名60多歲龔姓婦人，17日至板橋1間銀行提領5百萬現金，當天下午又再度欲提領1千萬，銀行行員驚覺有異報警，海山警方趕抵勸阻，龔婦才作罷。不料隔天龔婦又欲提領190萬，警方經查後發現龔婦之前已匯款8次損失1500萬元，在警方、行員苦勸之下，龔婦才相信自己遭騙。警方將循線追查幕後詐欺集團。
據了解，龔姓婦人目前已退休，日前在網路上看到投資廣告，心動之下加入該群組，多次提領大筆現金進行投資。龔婦17日上午前往板橋區中山路1間銀行，向行員表示要購買房屋，順利提領5百萬元現金。不料下午龔婦再度來到銀行又欲提領1千萬買房，行員察覺有異立即報警。海山分局海山所警員蔡兆騰到場，詢問龔婦房屋買在何處、幾樓等問題，龔婦皆無法回答，警方認為龔女可能遭到詐騙，經苦勸後龔婦才作罷。
不料隔天上午，龔婦又到另1間銀行，向行員表示要買二手車欲提領190萬，行員察覺異狀報警。海山分局江翠所警員獲報到場，發現龔婦連日來多次提款，且緣由不一，懷疑龔婦可能深信詐騙集團無法自拔，立即連繫龔婦家屬到場協助勸說，在警方、行員、家屬的勸說下，龔婦終於相信自己被騙，決定至警局報案。警方調查發現龔婦之前已遭騙8次，損失金額高達1千5百萬元，所幸這次在警方及行員勸阻下，保住1190萬元積蓄。警方目前正依龔婦提供之線索擴大偵辦金錢流向，以追查幕後詐欺集團。
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