銀行領1190萬要買房 板橋貴婦被勸阻方知已被騙1500萬

新北市1名60多歲龔姓婦人，17日至板橋1間銀行提領5百萬現金，當天下午又再度欲提領1千萬，銀行行員驚覺有異報警，海山警方趕抵勸阻，龔婦才作罷。不料隔天龔婦又欲提領190萬，警方經查後發現龔婦之前已匯款8次損失1500萬元，在警方、行員苦勸之下，龔婦才相信自己遭騙。警方將循線追查幕後詐欺集團。

據了解，龔姓婦人目前已退休，日前在網路上看到投資廣告，心動之下加入該群組，多次提領大筆現金進行投資。龔婦17日上午前往板橋區中山路1間銀行，向行員表示要購買房屋，順利提領5百萬元現金。不料下午龔婦再度來到銀行又欲提領1千萬買房，行員察覺有異立即報警。海山分局海山所警員蔡兆騰到場，詢問龔婦房屋買在何處、幾樓等問題，龔婦皆無法回答，警方認為龔女可能遭到詐騙，經苦勸後龔婦才作罷。