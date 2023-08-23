15隻總身價兩百萬象龜遭竊 麻豆警尋獲關鍵證據逮通緝犯

一名洪姓竊盜通緝犯，在網路上寵物龜的交流群組內長期「潛水」，日前他看到有網友分享自家園區的象龜，竟從台中一路南下，一口氣偷走將15隻、價值兩百多萬元象龜，他還將象龜堆疊在後座與行李箱；警方循線找到洪男，他辯稱是自己飼養，但車內採獲的象龜「便便」，核對網路販售訊息，他才百口莫辯，全案依竊盜罪嫌送辦，這群象龜才平安送還飼主。

麻豆警方20日凌晨接獲周姓民眾報案，他在下營區經營園區養龜，日前引進的15隻象龜卻不翼而飛，損失逾新台幣200萬元，警方成立專案小組偵辦，調閱周邊監視器影像，發現家住台中的洪男涉有重嫌，向法院聲請搜索票北上埋伏，趁洪男返家時將他緝獲，並找到8隻象龜、現金20萬元、手機2支、作案雨鞋1雙、涉案車輛1部及行車記錄器記憶卡1張。

洪男向警方堅稱8隻象龜是自己飼養，與被害人遭竊的數量並不相符，但警方搜查洪男座車時，在上面發現到象龜的排泄物，且他對於為何出現在被害人園區始終解釋不清，然而剩下的7隻象龜下落不明，案件一度膠著。

後來被害人看到網路刊登販售象龜訊息，立刻通報警方，員警將蔡姓賣家約出面交並表明身分，蔡男說並不知道是贓物，自己是以22萬8000元的價格向洪男購買7隻象龜，至此數量與來源都已兜齊，洪男無法狡辯，被依竊盜罪嫌送辦。